Las fiestas mateas siguen colmando de gente las calles: "Unas fiestas muy participativas"

En el Concurso de Calderetas Riojanas participaron 150 grupos, 30 más que en la edición anterior - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras el desarrollo del cuarto día de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, ayer martes 22 de septiembre, la concejala de Festejos, Laura Rivas, ha destacado que están siendo "unas fiestas muy participativas".

Con "una gran presencia de público en cada uno de los actos programados", Rivas ha señalado, en su balance diario, que los datos de seguridad demuestran que el desarrollo de las fiestas es "normal y seguro".

A lo largo de todo el día pasaron 12.000 personas por el Espacio Peñas. En cuanto al Concurso de Calderetas Riojanas, participaron 150 grupos, treinta más que en la edición anterior.

En el aspecto musical, todos los eventos rozaron el lleno, con el tributo 'La reina del pop' de la tarde en El Espolón, con 10.000 personas, y los conciertos del Parrilla Equal en la Plaza del Parlamento.

Sofía Cristo, según lo datos aportados por el Ayuntamiento, congregó a 6.000 personas en el Espacio Peñas; y el concierto de 'Da Igual' en la Plaza del Ayuntamiento congregó a 3.000 personas.

Con respecto a hoy, miércoles, Rivas ha recordado que el Concurso internacional de fuegos artificiales se adelanta a las 22:30 horas, a cargo de la Pirotecnia Pibierzo.

HASTA NUEVE PELEAS

En materia de seguridad, la concejala ha destacado que "la seguridad se mantiene dentro de parámetros positivos". Esto, ha dicho, "permite hablar de unas fiestas tranquilas y sin incidencias relevantes".

Dentro del efectivo desplegado por la Policía Local de Logroño, se llevaron a cabo cinco controles de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, con un total de 123 pruebas realizadas que se saldaron con tres positivos por consumo de alcohol.

En materia de seguridad ciudadana, los agentes intervinieron en nueve peleas o riñas y se realizaron tres actuaciones por robos o hurtos. No constan intervenciones por agresiones sexuales.

En cuanto a las personas atendidas, se registraron diciséis intervenciones de carácter asistencial y nueve personas heridas, todas de carácter leve, cinco de las cuales precisaron traslado a centro hospitalario.

Respecto a los servicios de limpieza, la concejala ha señalado que ayer se recogieron noventa toneladas de fracción resto.

Rivas ha agradecido, una vez más, la labor de todos los colectivos implicados: "Sin el trabajo de los servicios de seguridad, Protección Civil, Bomberos de Logroño, limpieza, las peñas, las casas regionales y otros colectivos, no sería posible disfrutar de unas fiestas como las que estamos viviendo", ha dicho.