Figuras internacionales o encuentros con los artistas tras los conciertos, en el sexto Festival Lírico Lucrecia Arana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una programación de cinco conciertos marcada por la excelencia artística, la presencia de intérpretes de reconocido prestigio internacional y la incorporación de nuevas propuestas destinadas a enriquecer la experiencia del público, como encuentros con los propios artistas tras la representación.

Son algunas de las novedades de la sexta edición del Festival Lírico Lucrecia Arana, que se celebrará entre el 6 de febrero y el 7 de marzo, y que este viernes han presentado el director general de Cultura del Ejecutivo riojano, Roberto Iturriaga; la concejala de Cultura del Consistorio logroñés, Rosa Fernández; y el director artístico del Festival, Antón Armendáriz.

Organizado por Sergei Producciones Líricas, con la colaboración del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, el festival se desarrollará en la Sala Gonzalo de Berceo, el Círculo Logroñés, la librería Santos Ochoa y, como novedad este año, en Santo Domingo de la Calzada.

Como ha destacado Iturriaga, "la sexta edición del Festival Lírico Lucrecia Arana comienza ya el viernes 6 de febrero y se desarrollará a lo largo de los meses de febrero y marzo con una programación amplia y diversa".

Ha subrayado además "el importante despliegue de espacios culturales que acoge el festival, desde la Sala Gonzalo de Berceo y el Círculo Logroñés hasta la librería Santos Ochoa y, como novedad este año, la ermita de la plaza de Santo Domingo de la Calzada".

Iturriaga ha puesto el acento en "la propuesta central del festival, formada por cinco grandes conciertos acompañados de conversaciones y charlas musicales".

Del mismo modo, ha resaltado "la incorporación de encuentros con los artistas tras los recitales en el Círculo Logroñés, pensados para favorecer el diálogo y el intercambio entre intérpretes y público".

Asimismo, ha destacado la participación de "grandes figuras del panorama internacional, nacional y riojano", y ha señalado que "esta combinación de excelencia artística y nuevas propuestas enriquecerá la experiencia cultural del público".

Por su parte, Rosa Fernández ha valorado muy positivamente "las ubicaciones elegidas en esta edición, especialmente la incorporación de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada como un marco excepcional para un festival de estas características".

Fernández ha subrayado también la importancia de "acercar la lírica a las nuevas generaciones" y ha destacado que "el formato del festival, con conciertos, conversaciones y encuentros con los artistas, permite un enfoque más pedagógico y cercano, que facilita el relevo generacional y ayuda a que nuevos públicos se acerquen a la música lírica".

En este sentido, ha afirmado que "poder disfrutar de artistas de gran talla profesional y humana de una manera más próxima es una forma muy inteligente de despertar el interés por este repertorio".

Por último, Antón Armendáriz ha recordado que el Festival Lírico Lucrecia Arana nació en 2021 "con la idea clara de que la ópera y el repertorio vocal tuvieran un lugar estable, digno y accesible dentro de la vida cultural de La Rioja".

Armendáriz ha explicado que "el festival no se concibe como una simple sucesión de conciertos, sino como una apuesta continuada por el rigor artístico, la vocación divulgativa y la creación de nuevos públicos, especialmente de quienes se acercan por primera vez a la música lírica".

En este sentido, ha señalado que "el certamen ha construido una identidad reconocible basada en la coherencia artística, la continuidad y un criterio claro de calidad", lo que ha permitido "situar a La Rioja en una posición destacada dentro del panorama lírico y del mapa cultural español".

PROGRAMACIÓN.

La programación se inaugurará el viernes 6 de febrero, a las 19,30 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo con el recital 'De amores y desafíos', a cargo de la soprano Berna Perles, el tenor Airam Hernández y el pianista Rinaldo Zhok.

Un "programón" con dos de las figuras con mayor proyección internacional del panorama lírico actual, interpretando algunas de las grandes arias y dúos de la ópera y de la zarzuela. Así, se podrán escuchar composiciones de Verdi, Donizetti, Bellini, Sorozábal, Moreno Torroba o, en un apartado especial para el piano, a Manuel de Falla.

El programa continuará el martes 10 de febrero, a las 19 horas, con la recuperación de las conversaciones musicales, de la mano del periodista y divulgador cultural Marcelino Izquierdo, que ofrecerá una charla dedicada a los músicos riojanos a lo largo de la historia, como la propia Lucrecia Arana, "muchos de ellos lamentablemente olvidados". La cita será en Santos Ochoa de la calle Calvo Sotelo.

El sábado 14 de febrero, a las 20,45 horas, el festival llegará a Santo Domingo de la Calzada con el recital 'Ánima in canto', dedicado a la canción italiana de Francesco Paolo Tosti, que se celebrará en la ermita de la Plaza y estará protagonizado por el tenor Antón Armendáriz y el pianista Germán Barrio.

Un concierto que el mismo Armendáriz ha dicho esperar "con especial ilusión", dado el formato reducido del recital "en un espacio pequeño que permite más cercanía con el público y más calidez".

Las citas en el Círculo Logroñés continuarán el sábado 21 de febrero, a las 19 horas, con el concierto 'Tiempos románticos', interpretado por la soprano Soraya Méncid y el pianista Manuel Navarro, un vistazo a la canción romántica francesa, recordando el centenario del fallecimiento de Gabriel Fauré o el 150 aniversario del nacimiento de Reynaldo Hann.

El sábado 28 de febrero, a las 19 horas, será el turno de 'La bella molinera', de Franz Schubert, a cargo del tenor José Manuel Montero y el director y pianista Pedro Halffter, un concierto en el que se va a poder disfrutar de manera especial de otra de las novedades de esta edición, el acompañamiento con proyecciones y "traducción al español, para que se pueda seguir la historia que se está contando".

Pondrá el broche final al festival, el sábado 7 de marzo, a las 19 horas, el recital 'L'ultimo castrato', protagonizado por el contratenor Christian Borrelli y el pianista Rinaldo Zhok, basado en la figura de Alessandro Moreschi, el último castrato, fallecido en 1922 "y del que tenemos la suerte de contar con alguna grabación en audio".

Como novedad, todos los conciertos celebrados en el Círculo Logroñés incluirán al finalizar un encuentro con los artistas con el objetivo de favorecer el intercambio directo entre intérpretes y público y enriquecer la experiencia cultural.

Las entradas, a 15 euros -con abonos a 39,90- se podrán adquirir en la web entradas.com o en la taquilla de la Sala Gonzalo de Berceo para el concierto inaugural; y, para las citas del Círculo, en las librerías Santos Ochoa o en el propio local una hora antes de cada actuación.