El fin de semana deja en Logroño 60 denuncias de la Policía Local, más de la mitad por orinar en la calle

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local interpuso el pasado fin de semana sesenta denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas. Más de la mitad, 36, fueron por orinar en la vía pública.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, entre las denuncias se encuentran ocho por consumo de alcohol en la calle; el mismo número por vociferar y generar molestias en la vía pública; cuatro por ruidos en domicilios; y dos por la realización de actos que producen suciedad.

También se formularon dos denuncias a establecimientos hosteleros por realizar actividad en la vía pública sin la preceptiva licencia y por contravenir el derecho de admisión.

Además de estas sesenta denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras nueve por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

En concreto, por tenencia y consumo de estupefacientes, por negativa a identificarse y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad.

Por último, se interpusieron ocho denuncias más en materia de seguridad vial. De éstas, una por la negativa a someterse a las pruebas y siete derivadas de controles de alcoholemia.