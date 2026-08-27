Este fin de semana, nuevas experiencias para descubrir los valores naturales más destacados de La Rioja

Este fin de semana, nuevas experiencias para descubrir los valores naturales más destacados de la región - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para este fin de semana actividades dentro del 'Pasea La Rioja', una iniciativa que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad.

Todo ello mediante experiencias interpretativas gratuitas, diseñadas para acercar los espacios naturales protegidos a públicos de todas las edades e intereses.

Éstas se desarrollarán en horarios y localizaciones especialmente adecuados para disfrutar del entorno natural durante la época estival.

Del 27 al 30 de agosto, la programación ofrece cuatro propuestas dirigidas a diferentes públicos y que permiten descubrir algunos de los valores naturales y culturales más destacados de La Rioja: la tradición trashumante en Venta de Piqueras, los paisajes forestales de los Montes de Suso, la importancia ecológica de las turberas en Laguna de Cameros y la riqueza natural del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

El viernes 28 de agosto tendrá lugar la 'Marcha nocturna: subida a la Fonfría', desde Villarejo, con una ruta interpretativa por los Montes de Suso. El recorrido permitirá adentrarse en el paisaje de un hayedo y ascender hasta el punto de vigilancia contra incendios forestales de La Fonfría, un mirador privilegiado desde el que contemplar las vistas del paisaje. El regreso combinará los últimos rayos de sol con el ambiente nocturno del bosque, entre pinos, rebollos y hayas, para descubrir sus valores naturales y paisajísticos.

La programación continuará el sábado 29 de agosto, en Laguna de Cameros, con 'Islas de vida', una actividad de la mano de Camero Salvaje. La propuesta estará centrada en la importancia ecológica de las turberas y en las actuaciones de conservación desarrolladas en el marco del Proyecto LIFE Humedales. Durante la visita a la turbera situada en el entorno de la Ermita de Santo Domingo, las personas participantes conocerán cómo funcionan estos ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan, así como las principales medidas de restauración y conservación llevadas a cabo en la zona.

Finalmente, el domingo 30 de agosto, 'Mójate por Cebollera' propondrá un paseo interpretativo por el entorno del Achichuelo, en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, especialmente dirigido al público familiar. Durante el recorrido, las personas participantes asumirán diferentes roles para conocer la cuenca del Iregua, la fauna de sus aguas, sus bosques y la gestión sostenible del territorio, en una experiencia participativa para disfrutar y aprender sobre el cuidado del entorno.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org