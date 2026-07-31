Financiadas las obras de reparación de varios muros de piedra en Treviana para mejorar la seguridad del municipio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Treviana, Antonina Cantabrana, han suscrito un convenio de colaboración para financiar las obras de reparación, consolidación y reposición de muros de piedra situados en la avenida de la Constitución y las calles Llano, Navarra y San Miguel, así como en el entorno del Cementerio Municipal de Treviana, con un superficie conjunta de actuación de 99 metros lineales.

El Gobierno de La Rioja invierte 72.027,50 euros en estas actuaciones, lo que equivale al 90 % del presupuesto total de los trabajos.

Este apoyo económico reafirma el compromiso del Gobierno de La Rioja con la colaboración y cooperación con todos los ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de los riojanos, vivan donde vivan. Asimismo, refleja su apuesta por fortalecer el municipalismo y por garantizar la prestación de servicios e infraestructuras de calidad a lo largo y ancho de nuestra región para generar oportunidades y fijar población en el territorio.

El consejero ha afirmado que esta importante actuación contribuirá a garantizar la seguridad de los vecinos y a poner en valor los muros de piedra de un municipio que es referente en el arte románico. Por su parte, la alcaldesa ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para hacer posible todas estas intervenciones que el Ayuntamiento no podría realizar con sus propios recursos financieros.

Las obras incluidas en el convenio, cuyo presupuesto total es de 80.030,55 euros, tienen el objetivo de garantizar la estabilidad estructural de nueve tramos de muro, evitar desprendimientos, reforzar la seguridad de las personas, así como mejorar la imagen del casco urbano de la localidad.

Por un lado, se ejecutará la demolición y reconstrucción completa de los muros más deteriorados, concretamente los situados en la avenida de la Constitución, las calles Llano y San Miguel, y en el Cementerio Municipal. Para ello se efectuarán trabajos previos de apeo y estabilización de las calles superiores, la demolición controlada de los muros existentes, la excavación para nuevas cimentaciones y la construcción de nuevos muros sobre zapatas de hormigón armado, utilizando mampostería de piedra similar a la actual y reutilizando aproximadamente el 50 % del material procedente de la demolición.

Respecto a los muros que conservan una estructura estable, se realizarán labores de reparación y restauración, consistentes en la sustitución de las piedras deterioradas o desprendidas, la reposición parcial de mampostería y el rejuntado completo de los paramentos con mortero de cal, con el fin de reforzar su resistencia, frenar su deterioro y mejorar su aspecto estético.

La actuación se completará con la gestión de los escombros, la adecuación del terreno y la reposición de las zonas afectadas, respetando la configuración actual de las calles y garantizando el mantenimiento de su funcionalidad y seguridad.