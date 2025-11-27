La firma de hipotecas en La Rioja crece un 33,9% en septiembre, aunque se ralentiza respecto al mes anterior - EPDATA

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja ha subido un 33,9% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), hasta sumar un total de 332 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En La Rioja se prestaron 34,45 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 30,33% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 29,2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 419 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 40,52 millones de euros. De ellas, 2 fueron sobre fincas rústicas y 417 sobre urbanas.

De las 417 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en La Rioja, 332 fueron sobre viviendas; 2 en solares y 83 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 3 y en 14 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 91 hipotecas con cambios en sus condiciones, 74 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 601 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 424 correspondieron a viviendas, 3 a fincas rústicas, 165 a urbanas y 9 sobre solares.

DATOS POR CCAA.

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se elevó en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla - La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.