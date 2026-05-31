La firma de hipotecas en La Rioja vuelve a tasas positivas con un aumento del 5,8% en marzo

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja en marzo ha subido un 5,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 9,03 por ciento a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 292 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 3,2 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En La Rioja se prestaron 33,88 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 13,12 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1,2 por ciento
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 400 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 41,05 millones de euros. De ellas, 24 fueron sobre fincas rústicas y 376 sobre urbanas.
De las 376 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en La Rioja, 292 fueron sobre viviendas; 3 en solares y 81 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 2 y en 2 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 29 hipotecas con cambios en sus condiciones, 25 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 1.224 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 707 correspondieron a viviendas, 40 a fincas rústicas, 475 a urbanas y 2 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41 por ciento), Aragón (+45,45 por ciento) y Madrid (+19,13 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71 por ciento, 16,64 por ciento y 12,33 por ciento, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39 por ciento), Aragón (+56,28 por ciento) y Cantabria (+38,25 por ciento) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7 por ciento.