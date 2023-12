Firmada la resolución de ayudas dirigidas a paliar la crisis de excedente de vino

Certifica la eliminación de más de 17 millones de litros con una ejecución del 97,84% del presupuesto asignado



La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha publicado la resolución definitiva para las ayudas a la destilación voluntaria de crisis, que se realizó hasta el pasado 15 de noviembre, de vinos tintos y rosados amparados por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Se han acogido a esta ayuda un 18,3% de las 571 bodegas de Rioja, con una ejecución del 97,84% del presupuesto asignado. Durante el proceso, se han comprobado contratos de precio de rentabilidad de más de 80 millones de kilos de uva de viticultores riojanos y se han realizado controles sobre el terreno con la ayuda de los servicios de inspección de Navarra y Castilla-La Mancha, así como los análisis de resonancia magnética nuclear de la Estación Enológica de Haro.

De esta forma, tras las alegaciones presentadas a la resolución provisional, han sido 103 las solicitudes favorables, de las 106 aprobadas para subvencionar. Al volumen destilado de 17.123.196 litros se le descuenta el no admisible, obteniendo un volumen final subvencionable de 17.103.576 litros: 16.780.866 litros de vino tinto y 322.710 litros de vino rosado. La cuantía total de las ayudas asciende a 14.676.465,28 euros, 14.427.593,83 euros correspondientes a vino tinto y 248.874,03 euros correspondientes a vino rosado.

De las tres solicitudes que se han resuelto como desfavorables, una no ha pasado el corte por no cumplir con la condición de beneficiario y/o los criterios de admisibilidad relacionados con el compromiso de compra de uva y otras dos por renuncias, al no presentar la solicitud de pago en el plazo establecido, por lo que, finalmente, la ayuda llegará a 103 bodegas.

El objetivo de estas subvenciones es paliar la crisis provocada por el exceso de existencia en bodega, corregir el desequilibrio en el sistema oferta-demanda para las uvas y vinos acogidos a la DOCa, aportar estabilidad al sector en el escenario actual de incertidumbre e incentivar y asegurar la venta de uva de viticultores riojanos a precios de rentabilidad agraria.

En este sentido, las ayudas dirigidas a la destilación voluntaria de vinos y la cosecha en verde van a conseguir la contención de la ratio "vino almacenado frente a ventas", que se situarán en el entorno del 3,73 frente al 3,86 que se hubiera alcanzado sin la intervención de la administración. El Gobierno de La Rioja seguirá trabajando de la mano del sector para que en la próxima vendimia estas medidas, junto con las tomadas por bodegas, cooperativas y viticultores relacionadas con el control de rendimientos y el aumento de las ventas en 2024, acerquen esta ratio al equilibrio.

Desde el Ejecutivo autonómico se valora "de forma positiva que la partida de ayudas destinadas a reducir los excedentes de vino de Rioja alcance a un porcentaje superior al 55% de viticultores riojanos".