Firmadas las subidas salariales para 2025 y 2026 del sector de la construcción de La Rioja

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja), UGT-FICA de La Rioja y CC.OO. del Hábitat de La Rioja han alcanzado un acuerdo en el marco del Convenio de Edificación y Obra Pública de La Rioja (2022-2026), que contempla una subida salarial del 8,05% para los años 2025 y 2026. Además, se incluyen otras medidas destinadas a reforzar el sistema de pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y favorecer la incorporación de nuevos perfiles al sector.

Según el acuerdo, los incrementos salariales serán del 4% en 2025 -integrando un 3,5% de subida directa en las tablas salariales más un 0,5% de aportación adicional al Plan de Pensiones- y del 3,25% en 2026 -un 3% de incremento salarial y un 0,25% adicional destinado también al Plan de Pensiones-.

Asimismo, se ha aplicado la cláusula de garantía salarial prevista con una subida adicional del 0,8% -integrado por un 0,4% aplicado a las tablas salariales de 2024 y a los solos efectos del cálculo de las tablas salariales aplicables a 2025, más un 0,4% de aportación adicional al Plan de Pensiones-, puesto que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del Índice de Precios al Consumo de los meses de enero de 2022 a diciembre de 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, se situó en el 10,8%.

Se trata de un compromiso de sector con un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. En un momento de transformación y necesidad de atraer talento, avanzar juntos es la mejor forma de fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización de La Rioja.

Desde el sector "queremos destacar, igualmente, nuestra apuesta decidida por el Plan de Pensiones del sector de la Construcción, el primero a nivel sectorial en España, y ya líder con 710.681 partícipes a 1 de noviembre de 2026".

Por último, CPAR-CNC La Rioja, UGT-FICA La Rioja y CCOO del Hábitat de La Rioja expresan "su voluntad de impulsar medidas para atraer talento al sector de la construcción, promoviendo la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes. Entre las medidas planteadas se incluyen programas de inserción laboral, apoyo a víctimas de violencia de género, contratación de personas en riesgo de exclusión y programas de formación vinculados al arraigo, todo ello bajo el estricto cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad".

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Convenio Colectivo de Edificación y Obra Pública de La Rioja afecta a 6.035 trabajadores por cuenta ajena en La Rioja y a 929 empresas de construcción.