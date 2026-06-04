Firmado el convenio de Transportes de Viajeros por Carretera con vigencia de 2026 a 2029

Archivo - Un autobús circula por una ciudad - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha procedido a la firma del convenio colectivo de Transportes de Viajeros por carretera que afecta a cerca de 700 personas trabajadoras en La Rioja. El nuevo convenio cuenta con un periodo de vigencia de cuatro años (2026 a 2029) y entre las principales medidas de mejora, el convenio refleja un incremento salarial del 4,5 por ciento para 2026 (con efectos retroactivos desde el 1 de enero) e incrementos de IPC real más 0,5 por ciento para el resto de años (2027, 2028 y 2029), con un tope del 6 por ciento anual.

El convenio incorpora mejoras en distintos pluses y conceptos.

Así contempla un plus de nocturnidad en servicios discrecionales de 5 euros por hora realizada y un plus de transportes a partir del tercer viaje de ida y vuelta por otros 5 euros cada viaje. También establece un plus de descanso y festivos (110 euros sin descanso y 75 euros con descanso), se incrementa la cobertura de Incapacidad Temporal por Accidente un mes más, así como la póliza de seguro y las cantidades relativas a dietas y otros gastos.

En materia de jornada laboral, el nuevo convenio reduce la jornada en 16 horas hasta las 1.771 horas de trabajo y establece además otras 16 horas anuales por asuntos propios.

FeSMC UGT La Rioja valora el acuerdo alcanzado puesto que mejora las condiciones laborales de las personas trabajadoras y permite ofrecer una cobertura de derechos al sector durante los próximos años, protegiendo el poder adquisitivo de los salarios frente a eventuales subidas de la inflación y avanzando en la progresiva reducción de la jornada laboral.