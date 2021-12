Fito, Kiko Veneno o Ariel Rot viajan con Alfredo Tobía en su 'Mirada Ambulante' que se muestra en la Amós Salvador

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fito Cabrales, Ariel Rot, Kiko Veneno, Christina Rosenvinge o Carlos Tarque son algunos de los rostros conocidos que se muestran en la exposición 'La Mirada Ambulante' del fotográfo riojano Alfredo Tobía, que se expone hasta el 13 de febrero en la sala Amós Salvador de Logroño, y que se incluye en el festival 'Actual'.

Un cuaderno de bitácora que el artista logroñés realizó durante su participación en el programa 'Un país para escucharlo', y de la que ha elegido más de 60 retratos de las casi 200 instantáneas que tomó en las tres temporadas del programa.

La exposición se ha presentado está mañana en la que además del propio Tobía, han participado el director de 'Actual', Santiago Tabernero, la concejala de Cultura, Carmen Urquía, y el director de Cultural Rioja, Juan García Calvo.

Urquía ha destacado que la muestra "permite ver el panorama musical actual de los últimos tres años, a través de una mirada muy personal", mientras que García Calvo ha señalado que la exposición "es de fácil digestión, agradable, con rostros muy conocidos".

Tabernero, en su intervención, ha destacado que "es muy coherente en un festival como Actual, donde el 50 por ciento de contenidos son musicales, está exposición sea un homenaje a los músicos". Ha puesto en valor el trabajo como "retratista" de Tobía, que "a pesar de su juventud, se encuentra en ese momento de madurez extraordinario donde la suma de los aprendizajes configura una mirada profunda".

Ha señalado, asimismo que se trata de "un discipulo muy aventajado de Jesús Rocandio, por lo que tiene que estar muy orgulloso".

"ME EMPIEZO A CREER QUE SOY FOTÓGRAFO"

Por su parte, Tobía ha confesado que "nunca me he considerado fotógrafo, pero hoy es el primer día que me lo empiezo a creer, porque yo siempre digo que hago fotos, hago teatro, que hago muchas cosas, pero nunca he profundizado", por lo que "soy un buen amante y mal marido".

Ha recordado que empezó en 'Cámara Óscura' en Logroño como "meritorio" hace 15 años, y lo hizo con el blanco y negro, que ahora el protagonista de la exposición que se muestra en Logroño, porque "el blanco y negro lo hace atemporal, y te da un carácter más documental".

Ha añadido que "veo las fotos y me vienen los aromas de lo vivido, que ha sido extraordinario" donde, a excepción del retrato de Kiko Veneno, realizado el primer día de grabación, con el resto "esperaba hasta el tercer o cuarto día de grabación para realizar las fotografías, una vez que ya cogíamos confianza".

CONVERSACIONES CON ROZALEN, JAVIER CÁMARA O MIKEL ERENTXUN

La exposición abre, además, un espacio para el encuentro y también para la conversación. Alfredo Tobía dialogará sobre música, cine y fotografía con el actor Javier Cámara este viernes 17 de diciembre, a las 18,30 horas, siguiendo la batuta de Jesús Rocandio y Santiago Tabernero. También conversará sobre música, territorios e hibridaciones culturales con Ariel Rot y Rozalén (3 de enero, 12,30 horas), y hablará sobre literatura, pintura, poesía y rock and roll con Mikel Erentxun, Carlos Tarque y Gerard Quintana (3 de febrero, 19,30 horas).

Durante los sábados y todos los días de Actual, en horario de 17,00 a 20,00 horas, será posible visitar la exposición con el acompañamiento de una banda sonora integrada por canciones grabadas en el programa de La 2 'Un país para escucharlo'. La inscripción previa es imprescindible para participar en cualquier actividad.