Flamenco, teatro y espectáculo infantil esta semana en el Teatro Bretón

Archivo - Juan Echanove y Joaquín Climent, protagonistas de ‘Esencia’. Imagen de Javier Nava. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón se llena de vida esta semana con una programación variada y para todos los públicos. El jueves 12 de marzo, a las 20,00 horas, regresan los Jueves Flamencos al Teatro Bretón, con el concierto 'Luz del mar'. Este espectáculo es pasión, sutileza y diálogo, en el que dos guitarras ofrecen una experiencia musical envolvente, contemporánea y profundamente femenina.

El evento une el arraigo flamenco de Laura Calderón, con la guitarra clásica de Ekaterina Zaytseva en una propuesta que fusiona elegancia, sutileza, con pasión, ritmo y fuerza. El dúo interpreta obras de Albéniz, Falla, Sabicas y composiciones originales de Calderón, en un viaje sonoro que abarca desde la España modernista hasta los palos flamencos. El espectáculo tiene una duración de una hora aproximadamente y su precio es de 20 euros.

El sábado 14 de marzo, a las 20,00 horas, llega al Teatro Bretón 'Esencia'. Una obra que explora la memoria, el lenguaje y la fragilidad de la realidad a través de un reencuentro entre dos viejos amigos. Su conversación, entremezclada con recuerdos y reflexiones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar.

Protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, este espectáculo es una de las obras enigmáticas de Ignacio García May, tiene una duración aproximada de 85 minutos y el precio de las butacas oscila entre los 8 y los 20 euros.

Y para concluir el fin de semana, el domingo 15 de marzo, a las 18,00 horas, llega 'La camisa del hombre feliz', un clásico de León Tolstoi. Este cuento, narra la búsqueda de una camisa impregnada de felicidad para salvar al Zar, gravemente enfermo de tristeza.

La obra fue galardonada en los premios Fetén 2012 a la Mejor Adaptación teatral, a la Mejor Interpretación femenina y a la Mejor Dirección. Con una duración de una hora, tiene un precio de 8euro para todos los públicos y está recomendada a partir de 8 años.