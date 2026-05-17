Fondos Europeos, 'prioridad nacional', abandono escolar o menores migrantes, entre los asuntos del próximo Pleno riojano

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LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlamento regional abordará la ejecución de los Fondos Europeos en La Rioja, el principio de 'prioridad nacional', las "retribuciones indebidas" del SERIS, la tasa de abandono escolar o la situación de los menores migrantes, entre otros asuntos, según ha acordado la Mesa y Junta de Portavoces en el orden del día. La sesión tendrá lugar el próximo jueves, 21 de mayo, a partir de las 09,00 horas.

El pleno comenzará con las preguntas orales a los consejeros del Gobierno riojano. En primer lugar, desde el PP querrán saber qué fin pretende el Ejecutivo con la ampliación del CIBIR mientras que el PSOE preguntará por las gestiones que se han realizado en relación con la situación de la empresa BioCameros, ubicada en el municipio de Ortigosa de Cameros.

Los socialistas también preguntarán sobre los Fondos Europeos mientras que, posteriormente, de nuevo el Grupo Parlamentario Popular interpelará sobre el Plan Revive.

Por parte de Podemos IU, sus diputados han registrado una cuestión para saber si el Gobierno de La Rioja "va a apoyar a los trabajadores y las trabajadoras del calzado en sus reivindicaciones".

De nuevo el Grupo Parlamentario Socialista tomará la palabra para conocer el importe de Fondos Europeos que tiene que devolver el Gobierno de La Rioja "por el incumplimiento de actuaciones comprometidas" en el convenio de colaboración con el Gobierno de España para la puesta en marcha de iniciativas de transformación digital vinculadas al PERTE de la nueva economía de la lengua.

Los socialistas también preguntarán sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para reducir la tasa de abandono escolar temprano en nuestra comunidad mientras que el Grupo de Vox querrá saber porqué el Gobierno "no explica claramente a los riojanos todo lo que verdaderamente supone el acogimiento en nuestra región de un menor extranjero no acompañado".

De nuevo el PP cuestionará por los objetivos que persigue el Gobierno con el 'Foro Invest in La Rioja' y sobre la necesidad de volver a tener que acudir a operaciones de crédito extraordinarias por importe de 200 millones de euros para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales "ante la falta de Presupuestos del Estado y de la actualización de las entregas a cuenta".

Desde el PP también querrán saber cómo va a facilitar la liquidez de las explotaciones agrarias riojanas el nuevo Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector agrario de La Rioja 2026-2027 y cuáles son los datos principales de la licitación del Centro Integrado de FP de Calahorra, aprobada recientemente en Consejo de Gobierno.

Ya en el turno de las interpelaciones, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una relativa a la política general en materia de Cultura del Gobierno de La Rioja.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El pleno continuará con las mociones consecuencia de interpelación. El PSOE ha registrado una relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a poner en marcha nuevas líneas de apoyo a empresas, particulares y ayuntamientos para el desarrollo de proyectos que supongan ahorro energético y producción de energía eléctrica renovable para el autoconsumo.

Podemos IU pedirá que se inste al Gobierno de La Rioja a llevar a cabo procesos de consolidación y estabilización de empleo en el ámbito autonómico de las personas contratadas de forma temporal e interina al servicio de la Administración y en situación de fraude de ley, llevando a cabo las modificaciones normativas necesarias para ello y respetando los criterios establecidos por la jurisprudencia, especialmente las sentencias reiteradas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación de la Directiva Europea 1999/70/CE. (1132044)

PROPOSICIONES NO DE LEY

En el turno de las Proposiciones No de Ley desde VOX pedirán la adopción de medidas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en La Rioja, y especialmente en Calahorra, mientras que Podemos IU pedirá que se inste al Gobierno de La Rioja "a destinar íntegramente los recursos económicos que le correspondan (119 millones de euros) en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a políticas públicas de vivienda".

Otra PNL de Vox pedirá el establecimiento del principio de prioridad nacional en las prestaciones públicas mientras que el PSOE exigirá que se inste al Gobierno de La Rioja a actualizar la Orden 1/2025, de 22 de enero (BOR, 28 de enero), del consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se regula el procedimiento de selección, renovación y nombramiento de los directores de los centros docentes públicos no universitarios.

También por parte de Podemos IU se pedirá un informe sobre el estado de conservación del patrimonio histórico y cultural riojano en riesgo, con especial atención a bienes situados en municipios pequeños así como a la aprobación de un Plan urgente para la conservación preventiva del Patrimonio Histórico y Cultural de La Rioja mientras que el PSOE pedirá que "de la manera más inmediata posible" se realicen "las acciones necesarias para garantizar la igualdad de todos los equipos femeninos riojanos en la asignación de subvenciones a clubes de referencia"

El pleno continuará con el debate de la PNL del GPP para que se inste al Gobierno de España a "que se apruebe una nueva planificación eléctrica flexible, robusta suficientemente financiada para el periodo 2025-2030".

Finalmente se establecerá una Comisión Especial con la solicitud de creación de Comisión de Investigación para el análisis "de la actividad extraordinaria y retribuciones indebidas de los gerentes y otros cargos directivos del Servicio Riojano de Salud (SERIS)".