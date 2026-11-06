La formación práctica en distintos municipios, apuesta estratégica y firme del Consejo DOCa Rioja desde el próximo lunes

La formación práctica en distintos municipios, apuesta estratégica y firme del Consejo de la DOCa Rioja desde el lunes 9 - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja, en sesión plenaria celebrada este viernes, ha dado a conocer la puesta en marcha de tres nuevas iniciativas en el ámbito formativo, una de las líneas de trabajo fundamentales de la Agenda Somos Rioja, presentada en mayo de este año.

Estas actuaciones reflejan el compromiso del Consejo con el desarrollo profesional de quienes integran la Denominación y con la generación y transferencia de conocimiento en el territorio, y abarcan desde el acompañamiento directo a los viticultores en el uso de nuevas herramientas tecnológicas hasta la capacitación técnica y la formación de futuros profesionales del sector.

En esta línea, el Consejo Regulador organizará desde este mes una serie de sesiones presenciales de libre acceso en distintos municipios de la Denominación para acercar a los viticultores las nuevas herramientas digitales desarrolladas para el seguimiento y la gestión del viñedo.

Los encuentros permitirán conocer más a fondo detalles del funcionamiento del sistema de monitorización y predicción de la cosecha basado en inteligencia artificial y de la nueva aplicación del Consejo, puesta en marcha en junio de este año, así como resolver dudas y ofrecer acompañamiento a los inscritos para facilitar el aprovechamiento de todas sus posibilidades.

La primera sesión tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, a las 18 horas en la Cooperativa de Azagra, y estará abierta a todos los viticultores inscritos en la Denominación. Esta iniciativa responde a la voluntad intrínseca en la propia Agenda de acercarse al territorio, escuchar a los inscritos y facilitarles el acceso y la utilización de los recursos y servicios.

RIOJA FORMA.

En segundo lugar, en el pleno se ha dado también a conocer Rioja Forma, un plan integral de formación vitícola y sectorial concebido para mejorar la capacitación técnica y práctica de los viticultores y contribuir a una gestión cada vez más eficiente, sostenible y cualificada de los viñedos.

El programa nace con vocación de continuidad y parte de una premisa: ofrecer formación eminentemente práctica, orientada a las necesidades reales del viñedo y a las decisiones que los profesionales deben afrontar en su día a día.

El plan contempla el lanzamiento de cinco primeros módulos formativos, que abordarán cuestiones clave como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, el equilibrio productivo y cualitativo y la mejora de las prácticas de cultivo.

Para su desarrollo, el Consejo Regulador cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, de Navarra y País Vasco, así como del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV).

La primera formación será el Taller Técnico de Poda de Rioja, que se celebrará en enero de 2027 en la finca de La Grajera, en Logroño.

El encuentro combinará sesiones teóricas especializadas con formación práctica en viñedo, abordando aspectos como la influencia de los escenarios climáticos en la poda, la prevención de enfermedades de la madera, la poda de respeto y las estrategias para mejorar la longevidad y el equilibrio de las cepas.

El programa se completará con una jornada abierta dedicada a la mecanización, la automatización y las nuevas tecnologías aplicadas a la poda, con demostraciones en campo, y continuará en marzo con un taller práctico sobre injerto de vid, centrado en las distintas técnicas y su contribución a la longevidad del viñedo y a la prevención de enfermedades. Se concretarán las fechas y detalles para realizar la inscripción próximamente.

La tercera iniciativa se desarrolla en el marco de colaboración con SAVIA, la Asociación de Sumillería de La Rioja, que busca apoyar a la formación de nuevos profesionales en el territorio de la Denominación, acercándoles el conocimiento de Rioja y reforzando la presencia de la DOCa en los itinerarios académicos y actividades formativas de la Escuela.

Como parte de este compromiso, el Consejo Regulador ha facilitado al alumno con mejor expediente académico de la promoción el acceso a Rioja Camp, el programa de formación internacional de Rioja Wine Academy que permite a profesionales del vino llegados de todas las partes del mundo profundizar en el conocimiento de Rioja de manera inmersiva, a través de actividades especializadas, visitas y catas en el territorio.

Una oportunidad para seguir ampliando el conocimiento de Rioja entre quienes desempeñarán un papel relevante en la divulgación y prescripción de sus vinos.

Con estas tres iniciativas, la Agenda Somos Rioja refuerza su apuesta por el conocimiento y la formación como instrumentos para acompañar a los profesionales, fortalecer las capacidades del sector y contribuir al futuro de la Denominación desde el propio territorio.