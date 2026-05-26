El foro de AUX Rioja se abre a la tendencia que "más conversación" está dado: los vinos sin alcohol

La presidenta de AUX, Elena Ceca, y la secretaria general de la asociación, Sheila Argáiz - FER

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del foro de la Asociación de la Industria Auxiliar del Vino (AUX) de Rioja, 'Fortaleciendo la cadena de valor del vino', se abrirá a la tendencia que "más conversación" está dando, los vinos de bajo grado alcohólico y desalcoholizados.

La presidenta de AUX, Elena Ceca, y la secretaria general de la asociación, Sheila Argáiz, han presentado hoy, en rueda de prensa en la Federación de Empresas, el evento, que se celebrará bajo el lema 'Tendencias y oportunidades' este jueves, 28 de mayo, en Riojaforum.

"Para nosotros este foro es una cita muy especial, porque nos permite reunir en el mismo espacio a bodegas, enólogos, empresas, instituciones y profesionales que compartimos una misma preocupación y una misma ilusión, seguir construyendo valor alrededor del vino", ha relatado la presidenta de la asociación.

Concebido como un "espacio de comunicación", ha relatado Argáiz, el foro se acercará al vino "que están bebiendo las nuevas generaciones". Alberto Ruffoni, Nomad Sommelier, ofrecerá la ponencia '¿Y si no es una cuestión de generación?'.

Incluirá una cata de tres vinos blancos (dos alemanes y uno español, elaborado en Navarra) de bajo grado alcohólico y desalcoholizados.

Ceca ha explicado que este año han querido centrar la jornada en una idea muy clara, las tendencias y las oportunidades, "porque el sector del vino está viviendo un momento de cambio profundo".

"Cambios de hábitos de consumo, de mercado, de las formas de comunicar y las expectativas que tienen los consumidores", ha dicho considerando que este foro "llega en un momento muy necesario".

"No queremos plantearlo desde el miedo, sino desde la reflexión, la formación y la colaboración", ha subrayado. A su juicio, "para poder opinar, decidir o innovar, lo primero es conocer".

El foro surge para "entender mejor hacia dónde se mueve el vino" y, por eso, han visto una oportunidad "muy interesante" para acercarse "de una manera muy directa a una experiencia sensorial de los vinos sin alcohol". "No se trata de sustituir nada ni de enfrentar modelos, sino de entender qué está pasando", ha explicado.

La jornada también traerá a Juan Park, director España-Portugal "de la mayor consultora que aplica inteligencia al vino", ha indicado la secretaria de la asociación. Se trata de International Wine and Spirit Record.

En este espacio "se debatirá esas nuevas tendencias que se están aplicando al vino; nuevas oportunidades de crecimiento, el comportamiento de las nuevas generaciones ante las bebidas alcohólicas y, más concretamente, ante el vino".

Amaya Cervera, co-creadora de Spanish Wine Lover, hablará de la comunicación, "de cómo acercarnos al consumidor, nuevas estrategias y modelos de comunicación que ahora mismo están vigentes".

Habrá una mesa redonda de las "últimas" innovaciones que se están aplicando en ámbitos como la digitalización, eficiencia energética, ahorros en consumos de agua o huella aromática.

Al día siguiente, viernes 29 de mayo, diferentes empresas del sector realizarán visitas técnicas a bodegas.