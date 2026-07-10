Foro Social de La Rioja se moviliza este sábado para informar de "las consecuencias" de la rotonda de Vara de Rey - FORO SOCIAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 11 de julio, tendrá lugar la convocatoria p"ara informar sobre las consecuencias de la rotonda de Vara de Rey con Pérez Galdós, proyectada por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento y en estos momentos en licitación".

El acto está organizado por el Foro Social de La Rioja y apoyado por colectivos de diverso tiempo, ciudadanía de Logroño y vecindario de la zona. La jornada se desarrollará desde las 10,30 horas hasta las 12 horas en la Plaza Donantes de Sangre.

El objetivo es "informar de una situación muy preocupante para toda la ciudad que implicará aumentar el tráfico en una de las calles que en la actualidad sufre más peligrosidad, más contaminación y más ruido de Logroño".

Una calle "en la que se sitúan dos centros educativos y con acceso a otros más tanto de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y guarderías".

Desde la organización señalan que "la rotonda se realiza sin información previa al vecindario, sin contar con el consenso de la ciudadanía, sin un informe técnico sobre la necesidad de su ejecución y con muchos interrogantes acerca de a quién puede favorecer".

Una rotonda que "es incoherente en absoluto con el recién inaugurado centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, ya que esta rotonda ampliará los tránsitos peatonales, aumentará el tráfico, y por tanto la seguridad vial, el ruido y la contaminación en Logroño, y exigirá también la interrupción del carril bus que funciona con normalidad y evita la doble fila".

Además, afirman que "la obra exige la tala de varios de los árboles que ahora mismo se encuentran en la Plaza Donantes de Sangre, lo cual supone un paso atrás respecto a todas las acciones que llevan a cabo las ciudades para paliar el cambio climático".

Y concluyen señalando que "la obra aumentará el cemento en una zona que necesita arbolado y sombra, junto con un centro intergeneracional donde se supone que acudirán personas mayores, juventud e infancia, principalmente".