La fotografía contemporánea toma protagonismo en el Museo de La Rioja hasta el 7 de diciembre en una muestra colectiva

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

La fotografía contemporánea toma protagonismo en el Museo de La Rioja hasta el 7 de diciembre en una exposición colectiva, bajo el título de 'Seis grados de separación', realizada por el grupo de investigación 'Foto Art' de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

La muestra, que cuenta con el trabajo de seis autores, ha sido presentada está mañana por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga y la comisaria de la exposición, Daniela Reyes, en un acto en el que también han estado presentes, además de los autores, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández.

Iturriaga ha destacado la colaboración de UNIR en esta iniciativa, al tiempo que ha puesto en valor "la vuelta que se le está dando al Museo como centro cultural, que además de ser un edificio patrimonial único, con sus colecciones permanentes, ofrece otro tipo de actividades como las que se realizan en el 'Patio de doña Jacinta'".

El director general de Cultura ha señalado que la muestra "ofrece una interesante diversidad de temáticas, así como de artistas y técnicas". Se pueden observar fotos "del día a día de un barrio logroñés", otras que recogen instantáneas del "confinamiento", así como "experiencias formativas" en Japón, la "deconstrucción de la ciudad" o "el mundo de la maternidad".

La comisaria ha señalado que la exposición "nos habla de la riqueza que hay actualmente en la práctica fotográfica que se desarrolla en el país, por tanto, es un trabajo, que es una colaboración donde vamos a ver que el hilo conductor es este grupo de investigación que se centra tanto en la investigación teórica como en la investigación y creación fotográfica".

De hecho, los seis autores -Alfonso da Silva, Andrea Costas, Noni Lazaga, Iñaki Domingo, Pablo Martínez Muñiz, y José Luis Bravo- forman parte del Grupo de Investigación, y dos de ellos Bravo y Lazaga donará dos cuadros al museo.

SEIS AUTORES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA FOTOART

'Seis grados de separación' se enmarca en el proyecto de investigación FotoART de la UNIR, que estudia el papel de la fotografía y la imagen digital en la creación artística contemporánea. Sus autores ofrecen un abanico de miradas que transitan por la memoria, el territorio, la maternidad o el paisaje urbano, combinando recursos analógicos y digitales para expandir los límites de este medio.

Iñaki Domingo creó 'Bajo las sombras' en el año 2020. Se trata de un conjunto de fotografías que surgieron a raíz del confinamiento en los cuales la observación de los pequeños detalles de lo cotidiano y de la luz, interpretado por el ojo del fotógrafo, dieron lugar a estas fotografías, merecedoras de las Ayudas para la Investigación, Creación y Producción Artística en el campo de las Artes Visuales 2020 de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.

Noni Lazaga creó 'Poema visual en chowatai' a partir de sus experiencias formativas en Japón en 1999 y 2019. La serie se inspira en las observaciones que realiza la artista de esta cultura, tan ajena nuestro entorno. A partir de la percepción de "lo otro" y las conexiones con la caligrafía tradicional japonesa se construye este relato, reflejo de su particular mirada.

Pablo Martínez Muñiz presenta un proyecto artístico fotográfico en el cual la imagen de la ciudad, como espacio idealizado y habitable, se deconstruye y reorganiza para dar lugar a un mundo utópico y distópico. José Luis Bravo a través de la técnica de la escanografía y la construcción de sus propios dispositivos fotográficos, compone una selección de obras a través de las cuales logra captar el paisaje urbano y rural. El resultado son imágenes sensibles y poéticas, que nos remiten a los primeros fotógrafos del siglo XIX en busca de las ruinas de las grandes civilizaciones precolombinas.

Alfonso da Silva López presenta parte de su proyecto 'Madre de Dios', en el cual documenta el día a día de los habitantes de este antiguo barrio logroñés, cuyo origen data del siglo XVI con la fundación del convento del mismo nombre por Juan de Enciso. A través de la fotografía callejera principalmente, el artista capta momentos, entornos y el espíritu de popular barrio de la capital riojana.

Andrea Costas Lago brinda en la muestra una selección del proyecto expositivo 'Desapego', presentado en el Museo MARCO de Vigo en el 2023. En ella, la artista nos abre una ventana al mundo de la maternidad caracterizado por intensidad de las experiencias emocionales y físicas de la madre, los hijos y su entorno familiar.