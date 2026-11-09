Francisco Martínez Berges, reelegido para una nueva etapa al frente de Hostelería Riojana - FER

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario Francisco Martínez Berges continuará como presidente de la Asociación Hostelería Riojana, organización empresarial integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

La Asociación ha celebrado este lunes en la sede de la FER su asamblea general electoral, en la que el presidente ha renovado su mandato.

Como miembro de la junta directiva de Hostelería de España, Francisco Martínez Berges, ha llevado la voz del sector hostelero riojano en este órgano regional.

También fue uno de los artífices de que Logroño fuera declarada en 2012 como Capital Española de la Gastronomía, reconocimiento al que aspiraban 11 capitales españolas.

Desde Hostelería Riojana se han desarrollado en los últimos años multitud de proyectos de dinamización de la hostelería y se ha colaborado en la proyección de La Rioja como destino gastronómico y de enoturismo dentro y fuera de nuestra comunidad.

En 2021, el presidente recibió la Medalla Hostelería de La Rioja por su contribución a unir y sumar esfuerzos en torno al sector hostelero, que goza del prestigio de quienes nos visita.

De este modo, la junta directiva de Hostelería Riojana queda formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Francisco Martínez Berges, de la Cafetería Ópera.

VICEPRESIDENTE: Demetrio Domínguez Ruiz, de Victoria Restauración; Alejandro Ábalos Villanueva, del Bar Ángel; Buenaventura Martínez Martínez, de Restaurante Delicatto; Víctor Manuel Riarte Canga, de Casa Víctor.

VOCALES: Sergio Palacios Alfaro, de La Esquina de San Juan; Teresa Cenzano Avellán, de La Taberna de Baco; Fernando Elías García, del Mesón del Abuelo; José Ramón Piñeiro Urbano, de La Cocina de Ramón; Jaime Álvarez Orive, de Bar Pasadizo; José María Rello, El Bule Gastro Cocktail Bar; Jorge Manuel Hernández Fernández, Odeón.

SECRETARIO GENERAL: Miguel Ángel Librada Tomás.