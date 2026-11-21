LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Senado por La Rioja, Diego Mendiola, propone una ley para que ningún pueblo quede a más de 30 minutos de servicios públicos básicos.

"Los pueblos del Camero Viejo no están vacíos, están olvidados. Las grandes operadoras no ponen una antena donde vive poca gente porque no les sale rentable, y cuando un derecho depende del beneficio de una empresa, quien vive en un pueblo pasa a ser ciudadano de segunda", ha afirmado Mendiola.

El candidato ha puesto el foco en las personas mayores que viven solas y que, sin cobertura, no pueden pedir ayuda ante una emergencia. "Un aparato de teleasistencia sin señal no protege a nadie. Es intolerable que la vida de una mujer de ochenta años que vive sola dependa de que llegue la cobertura del móvil".

Para Frente Amplio, la despoblación es consecuencia de decisiones políticas que han dejado el territorio en manos del mercado. "Se cierra el consultorio, se cierra la oficina del banco, se recorta el autobús y no llega la cobertura. Después nos dicen que la gente se va. A la gente la echan", ha denunciado Mendiola.

PROPUESTA PARA EL MEDIO RURAL

La coalición propone, en primer lugar, fijar por ley que los servicios públicos básicos estén a menos de 30 minutos de cualquier persona que viva en el medio rural, y llevar fibra y 5G real a los pueblos para que se pueda vivir, emprender y teletrabajar desde ellos en igualdad de condiciones con las capitales. "Vivir en el Camero, en la Sierra de la Demanda o en el valle del Alhama no puede costarte derechos. La sanidad, la escuela o la conexión no pueden depender del código postal".

Frente Amplio plantea también crear un Banco Postal público a partir de la red de oficinas de Correos para acabar con la exclusión financiera de los pueblos. "Los bancos que rescatamos entre todos son los que han cerrado las oficinas y los cajeros de nuestros pueblos. Correos llega a todas partes y puede ser la banca pública que ellos han abandonado", ha explicado el candidato.

En materia de vivienda, la coalición propone un Programa Integral de Vivienda Rural con vivienda pública en los municipios despoblados reservada a residencia permanente, nunca a uso turístico, y ayudas al alquiler y a la rehabilitación para jóvenes y familias que quieran instalarse en un pueblo. "En nuestros pueblos hay casas, pero no hay casas para vivir".

Por último, Frente Amplio defiende una planificación pública de las energías renovables que dé prioridad al autoconsumo, a las comunidades energéticas y a las instalaciones sobre tejados y espacios ya transformados, frente a la ocupación indiscriminada de nuevos suelos, y que respete los usos agrarios del territorio. La coalición propone además que vecinos, ayuntamientos y comunidades energéticas puedan quedarse con al menos el 20 % del capital de los grandes proyectos y que los pueblos que producen la energía paguen menos por ella.

"Estamos en contra de la proliferación de megaproyectos energéticos en el medio rural. Se comen tierras de cultivo, contribuyen a vaciar los pueblos y, como son proyectos privados, concentran los beneficios en muy pocas manos. El viento y el sol de La Rioja no pueden ser el negocio de unas pocas eléctricas", ha advertido Mendiola. "Queremos una ordenación territorial pública que decida dónde se instalan estas energías, allí donde menos impacto ambiental y social tengan. Y ningún proyecto debería salir adelante sin la aprobación de los vecinos y vecinas ni sin que les deje un beneficio económico directo".

Mendiola ha cerrado con un llamamiento a la movilización. "El Camero Viejo está dando una lección de dignidad. Contra la despoblación no sirven las fotos ni las promesas de campaña, sirve poner lo público donde el mercado se ha ido".