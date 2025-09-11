En Frente Mío invita a sumergirse en el proceso de creación de jazz de la joven logroñesa Andrea de Blas

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de la Escuela de Diseño de La Rioja acoge, del 12 de septiembre al 12 de octubre, la muestra En Frente Mío, de la joven logroñesa Andre de Blas, basada en el disco de jazz que sacará en noviembre.

En diciembre del 2024, en la última edición de la Muestra de Arte Joven en La Rioja, Andrea de Blas (Logroño, 1992) recibió uno de los tres glardones que el Instituto Riojano de la Juventud concede cada año a jóvenes creadores riojanos para fomentar y apoyar sus carreras artísticas.

A lo largo de un año, la autora del proyecto y su tuturo, Rocío Coletes, han desarrollado la propuesta En Frente Mío que, ahora, se puede visitar en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR).

Nace del interés de la autora por adentrarse en sus miedos y utilizarlos como inspiración. El resultado, un disco de jazz grabado en Barcelona y la posibilidad de ver en la exposición de la ESDIR fotografías, y vídeos, de su creación, así como un catálogo.

Andre de Blas ha valorado que, si bien el disco no va a salir hasta noviembre (aunque se presenta mañana viernes en el Museo de La Rioja y hoy ha salido un single del mismo, Por delante de mí, en Spotify), se puede escuchar en la exposición, de hecho, se han colocado unos cojines para que se pueda disfrutar más traquilamente.

La Rioja, ha dicho el consejero de Cultura, Jose Luis Perez, en la presentación de la muestra, "es una tierra de talento" y, por eso, desde la Consejería piensan que su labor es "fomentar que exista el ambiente adecuado para que las ideas y los proyectos puedan florecer cada uno con sus propias propuestas y que se defiendan cada uno con sus propias armas ante la vida".

El director del IRJ ha invitado a acudir mañana, viernes, "coincidiendo con la inauguración del nuevo ciclo del patio de Doña Jacinta" a disfrutar de un concierto de esta joven logroñesa (18:30 horas en el Museo de La Rioja) para "disfrutar de este talento que tanto atesora esta joven compositora, cantante y pianista".