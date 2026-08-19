FSS-CCOO asegura que la sanidad riojana "toca fondo" este verano con cierres de camas o pueblos "colapsados"

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de delegadas y delegados de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) en La Rioja alerta que, si ya de por sí la atención primaria y la especializada atraviesan una clara decadencia, la época estival "agrava los problemas por la falta de cobertura de necesidades de personal y el cierre de recursos asistenciales".

Según ha documentado el sindicato, y ha señalado, en una nota de prensa, este verano "se mantienen en La Rioja cierres de camas hospitalarias a pesar de la alta demanda". Además, urgencias del San Pedro "ha registrado picos de saturación con decenas de pacientes pendientes de ingreso y camas dobladas, mientras la administración habla de "cobertura del cien por cien".

El equipo de delegadas y delegados de la FSS-CCOO subraya que esta situación "no es coyuntural: responde a una gestión deficiente, a la falta de sustituciones y a la ausencia de refuerzos proporcionales al aumento de población en verano".

PUEBLOS Y ZONAS CRÍTICAS

A continuación, el equipo de delegadas y delegados de la FSS-CCOO resume las situaciones más graves detectadas en varios municipios, ordenadas por impacto asistencial y volumen de población estival, como en el caso de Ezcaray y su entorno, donde la población pasa de unos 2.000 habitantes habituales a más de 20.000 durante el verano, lo que multiplica la demanda asistencial justo cuando el centro de salud "no cubre puestos administrativos ni sanitarios".

La falta de cobertura de vacaciones en administración "genera retrasos en la atención, mientras que médicos y médicas se ven obligados a doblar turnos para permitir que sus compañeros y compañeras cojan vacaciones, provocando sobrecarga laboral y poniendo en riesgo la calidad asistencial".

SATURACIÓN EN HARO Y SU ZONA

En Haro, el centro de salud y su zona "sufren una saturación agravada por la centralización del 112": durante el verano, la atención de urgencias de toda el área se concentra en este centro, aumentando el colapso y la dificultad para atender a pacientes.

A esto se suma una "reducción drástica en psiquiatría": mientras antes se atendía cuatro días a la semana, actualmente solo se ofrece un día de mañanas (miércoles), dejando a usuarias y usuarios con necesidades de salud mental a la espera.

Las listas de espera en atención primaria superan los 15 días para citas, y en especialidades como neurología se detectan "faltas de atención a pesar de ser preferente, mientras que en ginecología algunas pacientes reciben la indicación de que no podrán ser atendidas hasta 2027".

PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN ALBERITE

En Alberite, el centro de salud "no refuerza su plantilla en verano, a pesar del aumento estacional de población". Se trata de un problema estructural: "la localidad necesita un aumento de facultativos durante todo el año, y en verano la problemática asistencial se agrava".

Cuando el médico o médica de refuerzo disfruta de sus vacaciones, "no se le sustituye por otro profesional, lo que deja al centro sin cobertura".

HOSPITAL DE CALAHORRA Y RIOJA BAJA

En la Rioja Baja, el Hospital de Calahorra "vive una situación de promesa incumplida": el Gobierno de La Rioja anunció 15 nuevos profesionales para este hospital, pero el equipo de delegadas y delegados de FSS-CCOO critica que esos 15 profesionales "son compartidos con el Hospital San Pedro, por lo que no cubren la demanda real de Calahorra".

"Se echa en falta personal de traumatología, anatomía patológica y alergología, mientras que las infraestructuras presentan problemas de mantenimiento, con goteras durante las tormentas de verano que ponen en riesgo a trabajadoras, trabajadores y pacientes", han añadido.

HOSPITAL SAN PEDRO

El equipo de delegadas y delegados de la FSS-CCOO recuerda "la problemática ya conocida en el Hospital San Pedro, donde en verano se cierran unidades administrativas, generando falta de atención". El sindicato insiste en que "existen bolsas de trabajo que permitirían cubrir estos puestos y garantizar que todo el personal pueda disfrutar de sus vacaciones sin abandonar ningún servicio".

El sindicato CCOO lamenta que, durante la época estival, "el aumento de población en los municipios riojanos incrementa todavía más la presión sobre el sistema sanitario y agrava los retrasos en la atención". Frente a la excusa fácil de que "no hay profesionales", CCOO sostiene que el núcleo del problema "está en la gestión y en la falta de condiciones laborales atractivas que permitan que las y los especialistas quieran trabajar y permanecer en La Rioja".

Por ello, exige al Gobierno regional y al SERIS "refuerzos de personal proporcionales a la demanda, cobertura efectiva de las vacaciones sin sobrecargar a las plantillas, reapertura de unidades y camas cerradas, un plan estable para atraer y retener facultativos, inversiones en infraestructuras y la recuperación de especialidades reducidas, con el objetivo de garantizar una asistencia sanitaria pública, suficiente y de calidad".