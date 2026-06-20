Un fuego provocado por un rayo quema leña y plásticos en una zona agrícola de Ribafrecha

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un fuego, provocado por la caída de un rayo, ha quemado leña y plásticos almacenados en una caseta de una zona agrícola de la localidad de Ribafrecha, sin que se se hayan registrado mayores incidencias, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,52 horas de este vienres, un particular ha alertado a SOS Rioja de que la caída de un rayo ha provocado fuego en una zona agrícola en el municipio de Ribafrecha.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño.

Bomberos han indicado que el incendio se ha producido en una caseta de campo que se encontraba debajo de un nogal al que le ha caído un rayo.

Como consecuencia del fuego, han ardido leña y plásticos que estaban almacenados, sin mayores incidencias.