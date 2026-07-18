Un fuego quema un pabellón agrícola esta madrugada en Lugar del Río

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) - 1

Un fuego ha quemado esta pasada madrugada un pabellón agrícola en Lugar del Río, en el término municipal riojano de San Millán de la Cogolla, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 6,10 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja de que se está incendiando un pabellón agrícola en Lugar del Río, en San Millán de la Cogolla.

Desde el Centro Coordinación se han movilizado a los Bomberos CEIS, a un técnico y aun agente forestal de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, además de informar a Guardia Civil.

El fuego se ha iniciado dentro del pabellón y ha afectado a tres vehículos que había en el interior y a varios aperos agrícolas. Afortunadamente, no ha habido daños personales.