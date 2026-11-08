Fuenmayor acogerá su primera velada de MMA y Grappling el próximo 14 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fuenmayor acogerá su primera velada de MMA y Grappling el próximo 14 de noviembre. Una cita que va a tener lugar a partir de las 19,30 horas, en el frontón del Polideportivo Municipal de la localidad.

La organización corre a cargo de K.O. Warrior Promotions, promotora vinculada al emblemático gimnasio K.O. Warrior, referente en la formación de disciplinas como MMA, boxeo y Muay Thai.

Con esta iniciativa, la entidad busca brindar una oportunidad competitiva a sus deportistas locales, quienes se medirán a luchadores procedentes de diversos clubes de Logroño, Vitoria y Tudela dentro de una jaula u octógono profesional.

El municipio de Fuenmayor ha sido la sede elegida gracias a su firme trayectoria de más de 25 años apostando por el desarrollo y promoción de los deportes de contacto en la región.

El plato fuerte de la velada será el esperado retorno a la competición de MMA del riojano David Saenz, vigente campeón de Europa en la categoría de peso superligero. Entrenado por Arturo Izquierdo y representante del K.O. Warrior, Saenz volverá a saltar a la jaula tras su destacada victoria en la velada del País Vasco.

El evento se completará con otros 10 enfrentamientos de MMA y Grappling. Toda la jornada se desarrollará bajo la supervisión de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas (FELODA) y con el cuerpo arbitral de la Federación Vasca de Lucha, garantizando el máximo rigor técnico y deportivo.

Como antesala al espectáculo deportivo, los peleadores cumplirán con el tradicional compromiso con la báscula. El pesaje oficial se llevará a cabo el mismo sábado 14 de noviembre a las 17 horas en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Fuenmayor.

Las entradas anticipadas se podrán adquirir a partir del lunes 26 de octubre en los bares Partenón y El Parque de Fuenmayor, así como en el gimnasio K.O. Warrior (C/ San Millán 19, Logroño).

Asimismo, estarán disponibles de forma online a través de la plataforma de eventos Citylok en su portal web citylok.com