Fuenmayor celebra este sábado un Trial 4X4

Fuenmayor celebrará este próximo sábado un espectacular Trial 4X4. - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fuenmayor celebra este sábado, 13 de junio, "un espectacular Trial 4X4". El Trial 4x4 es una modalidad con mucha aceptación en países como Estados Unidos, Inglaterra, o Portugal, que combina la velocidad con la superación de obstáculos, y en la que participan vehículos todoterreno encuadrados en varias categorías atendiendo al nivel de preparación de sus vehículos.

A partir de las diez de la mañana, más de 25 coches se darán cita en la zona del Instituto de Fuenmayor (Avda. Príncipe de Asturias), donde los pilotos demostraran su destreza con vehículos preparados para este tipo de modalidad.

Trial, música, sorteos... se combinarán para realizar una actividad novedosa, que incluye también una comida popular.

La prueba comenzará a las diez de la mañana, realizando una parada para comer y volviéndose a retomar por la tarde de nuevo.

Gracias a la colaboración de la Asociación de Jóvenes 'Los de Fuchu', esta actividad será una realidad y preámbulo de las próximas fiestas de San Juan. Trial, música, sorteos, se combinarán para realizar una actividad novedosa.