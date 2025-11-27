Fundación Caja Rioja y Museo Würth La Rioja organizan esta semana las jornadas Arte+Ciencia+Futuro incluidas en Divulgaciencia 25 - FUNDACIÓN CAJA RIOJA-MUSEO WÜRTH

Fundación Caja Rioja y el Museo Würth La Rioja organizan esta semana el proyecto La ciencia del azul, enmarcado en su colaboración Arte+Ciencia+Futuro para #Divulgaciencia25. La ciencia del azul está dirigida al alumnado de Educación Primaria de los Centros Rurales Agrupados de La Rioja.

En total, participan estos días 143 escolares de cuatro CRA: Camero Nuevo, Entrevalles, Alto Cidacos y Moncalvillo. La ciencia del azul es una experiencia educativa de arte procesual que invita a explorar la relación entre ciencia y arte a través de dos fenómenos físicos: la dispersión de Rayleigh y el ciclo del agua.

La actividad tendrá como resultado una instalación artística inspirada en la obra de dos artistas que forman parte de la exposición Horizonte, el poder del agua en la Colección Würth: Klaus Rinke y Fabrizio Plessi.

Ambos desarrollaron buena parte de su teoría artística en los años 60 y 70 desde un punto de vista conceptual y procesual que se trasladó a la realización de acciones artísticas.

En esta actividad el Museo Würth La Rioja invita a los centros educativos a experimentar con la idea de acción artística, y a analizar e investigar los fenómenos ambientales a partir de metodologías artísticas.

La actividad está incluida en #Divulgaciencia25, iniciativa para la divulgación de la ciencia y la tecnología impulsada por Fundación Caja Rioja y apoyada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.