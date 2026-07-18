Fundación Caja Rioja organiza este sábado en Grávalos un taller sobre eclipses

Eclipse solar - AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja comienza sus actividades del programa Divulgaciencia, que cumple 20 años y dedica su edición de 2026 a 'Trío de eclipses'. Lo hace, precisamente, con un taller sobre eclipses que se desarrollará en Grávalos el sábado, 18 de julio, a partir de las 18,30 horas en el Salón Cultural del Ayuntamiento. La entrada es libre.

El taller estará impartido por Víctor Lanchares, profesor de la Universidad de La Rioja y miembro de la Agrupación Astronómica de La Rioja. Lanchares explicará de manera sencilla, entre otras cuestiones, qué es un eclipse, cómo observarlo de una manera segura y cómo fotografiarlo.

El próximo eclipse total de Sol será el 12 de agosto y La Rioja tiene la suerte de formar parte de la franja de totalidad; el Sol se oscurecerá completamente cerca del horizonte y convertirá el final del día en noche. "Este hecho ha generado una gran expectación entre la población y una de las cuestiones más importantes es la de su observación de manera segura. En este taller, además de aprender las cuestiones básicas sobre por qué se produce un eclipse solar, mostraremos diferentes maneras de observarlo de manera segura", explica Víctor Lanchares.

De esta manera, en la primera parte se darán unas nociones básicas sobre lo que es un eclipse y los diferentes tipos que existen. En la segunda parte se explicará cómo usar unas gafas de eclipse (se pondrá a disposición de los asistentes 25 gafas) y otras técnicas de observación por proyección. También se darán nociones sobre cómo fotografiar un eclipse y cómo observarlo con instrumentos ópticos.

Por último, los asistentes podrán observar el Sol a través de un telescopio, y observarán las manchas solares, si es que hay actividad solar ese día.

El lema de Divulgaciencia elegido este año, 'Trío de eclipses', aborda un hito astronómico sin precedentes que vivirá España al registrar tres eclipses solares consecutivos en un periodo de tres años, dos eclipses solares totales el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.