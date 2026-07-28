Fundación COAR presenta este jueves un nuevo número de la revista 'Fragmentos' dedicado a la arquitectura del verano

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación COAR presentará este jueves, 30 de julio, el número 15 de la revista 'Fragmentos. Esta nueva entrega tiene como hilo conductor el verano e incluye reportajes, patrimonio, archivo, fotografía e ilustración para acercar la arquitectura desde diferentes perspectivas entre el viaje, la ciudad, el paisaje y la memoria.

El acto será el jueves 30 de julio, a las 19,30 horas en el COAR. Además de la presentación de 'Fragmentos' se proyectará la película 'El hombre de al lado', proyección que tendrá lugar en los Calados del Colegio de Arquitectos. Será con entrada libre hasta completar aforo.

El número 15 de 'Fragmentos' recorre lugares, historias y miradas que invitan a descubrir la arquitectura más allá de los edificios. Este número nos lleva de Logroño a Buenos Aires y Japón, recupera documentos del Archivo Histórico del COAR y combina reportajes, fotografía, ilustración y reflexión:

'Complementos de arquitectura para este verano', por Arrakis.

'Celebrar la arquitectura desde La Rioja', por Mario Galiana y Martín Sáez.

'¿Te acuerdas de Fisher?', por Iñaki Gómez Díaz.

'El Palacio Barolo (1923)', por Martín Sáez Circo, con textos y planos de Smiljan Radic.

'Logroño imaginado', por Teresa Rodríguez Miguel.

'Las antiguas chimeneas', cuarto capítulo de Arquitectura industrial y sus detalles, con texto y fotografías de Isabel Muñoz.

'Un viaje a Japón', por Inés Caballero Villegas.

'El arquitecto invisible: crónica de una resistencia silenciosa', por Kranswell.

La revista incluye también la presentación de la primera edición de los Premios Gerardo Cuadra de Arquitectura de la Rioja, una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer y acercar la arquitectura a la ciudadanía.

El acto de presentación de la revista 'Fragmentos' incluirá la proyección de la película argentina 'El hombre de al lado', dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Esta producción de 2009 fue rodada íntegramente en la Casa Curutchet de La Plata, la única vivienda construida por Le Corbusier en América, y es una de las películas contemporáneas que mejor ha sabido situar la arquitectura en el centro de la narración.

Esta película convierte la arquitectura en un protagonista más del relato.

Lo que comienza con un conflicto aparentemente cotidiano, la apertura de una ventana entre dos casas vecinas, acaba planteando cuestiones sobre la intimidad, la convivencia, los límites entre lo público y lo privado y la influencia que los espacios ejercen sobre quienes los habitan.