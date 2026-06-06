La Fundación Franz Weber critica la "insistencia" del Ayuntamiento de Logroño por subvencionar actos taurinos

Archivo - La fundación critica que se ha incorporado una novillada - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha criticado hoy la "insistencia" del Ayuntamiento de Logroño por subvencionar actos taurinos durante las Fiestas de San Bernabé, cuya celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

En nota de prensa, ha indicado que el Gobierno local ha presentado más actividades taurinas con respecto a 2025, incorporando este ejercicio una novillada, una suelta de becerras y una suelta de vaquillas, algunas de ellas con acceso gratuito.

"Esta es precisamente la cuestión que preocupa a los naturalistas, la dinámica de soporte del Consistorio a la entrada de menores y a su visualización de violencia explícita, además de posibles cogidas a las personas participantes", ha dicho.

Ha apuntado la vinculación de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, concesión de la Secretaría de Estado de Turismo de 2015 que facilita que cualquier actividad de la misma, como la propia novillada, pueda incorporarse a las campañas que se realicen para promover el turismo fuera de España.

Esta "etiqueta", ha dicho, "vulnera el Código Ético Mundial del Turismo, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la normativa autonómica sobre protección de la infancia y la adolescencia".

Así, ha relatado, "no solo se vulneran las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, también el artículo 2 del Código Ético, cuando las actividades turísticas no se encaminan a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños".

Por otro lado, ha señalado cómo "de acuerdo con la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales para el periodo 2024-2025, más del 66 por ciento de la población riojana declara no participar de actividades taurinas".