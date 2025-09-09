La Fundación Franz Weber critica la "promoción de ofertas para que menores accedan a los toros en San Mateo"

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha criticado "la promoción de ofertas y precios especiales para que personas menores de edad accedan a la futura feria taurina de Logroño, siendo contrarios a dos objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas".

Según dicha entidad, los promotores "ofertan entradas y abonos para menores de 25 años, también menores de edad sin límite alguno". A ello se suman "la promoción asociada a la convocatoria de recortes (Niños 10 euros) y la inclusión del bono joven cultural', financiado con fondos del Ministerio de Cultura".

"Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos", han añadido.

El coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez, ha explicado que "diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior".

"La exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión hacia animales y también personas", han asegurado.

Por ello, la Fundación "urge a las administraciones públicas implicadas a trabajar por la protección de la infancia y la adolescencia, instando la retirada de cualquier tipo de publicidad o promoción que busque fomentar su acceso a actividades lesivas para su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico. Contenidos violentos con refuerzo positivo".

En estas convocatorias "se pueden ver las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos". Además, los naturalistas explican que la presencia "va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales", ha finalizado.