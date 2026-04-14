Fundación Ibercaja y la AECC en La Rioja renuevan su alianza para impulsar hábitos saludables - FUNDACIÓN IBERCAJA

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja y la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja (AECC) han renovado su compromiso de colaboración para seguir promoviendo actividades centradas en la prevención del cáncer a través del ejercicio físico y los hábitos de vida saludables.

La presidenta de AECC en La Rioja, Elena Eguizábal, y el director territorial de Ibercaja, José Ángel Pérez, han firmado un acuerdo que permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas vinculadas al programa 'En marcha contra el cáncer'. En el acto también han participado Andrea Ruiz, directora del centro de Fundación Ibercaja en La Rioja, y Paloma Corres, gerente de AECC en La Rioja.

Esta iniciativa continúa consolidándose en La Rioja a través de la organización de marchas saludables que se celebran entre los meses de abril y diciembre.

Durante 2026, el programa prevé mantener su presencia en múltiples localidades riojanas, reforzando su carácter participativo y su capacidad de movilización social en torno a la prevención y el bienestar.

Las marchas, abiertas a personas de todas las edades, combinan actividad física, concienciación y solidaridad mediante recorridos adaptados por distintos municipios de la comunidad.

Tras el crecimiento experimentado en los últimos años, la iniciativa sigue ampliando su impacto y se consolida como una de las acciones más relevantes en la promoción de hábitos saludables en el territorio riojano.

"La implicación de la sociedad riojana sigue siendo ejemplar y nos anima a continuar impulsando este programa. Contar con el respaldo de entidades como Fundación Ibercaja nos permite llegar más lejos y reforzar nuestro mensaje de prevención a través de la vida activa", ha señalado Elena Eguizábal.

Por su parte, José Ángel Pérez ha destacado que "desde Fundación Ibercaja mantenemos nuestro compromiso con iniciativas que generan un impacto positivo en la salud y la calidad de vida de las personas, especialmente aquellas que fomentan la participación colectiva y el arraigo en el territorio".

La renovación de este acuerdo refuerza la colaboración entre ambas entidades y consolida una línea de trabajo conjunta que sitúa la prevención, la educación en salud y la participación ciudadana como ejes fundamentales para afrontar el cáncer desde una perspectiva social y comunitaria.