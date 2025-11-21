Fundación Ibercaja celebra su 25 aniversario en La Rioja con un gran concierto en Riojaforum

Archivo - Un Concierto de Délica Chamber Orchestra, formado únicamente por mujeres provenientes de las orquestas más prestigiosas de Europa - APPLE TREE - Archivo

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha celebrado esta noche el acto central por el 25 aniversario de su centro cultural en la capital riojana con un gran concierto, a cargo de 'Délica Chamber Orchestra' en Riojaforum. Un magnífico recital con aforo completo que ha puesto el broche final a la completa programación de actividades que se ha desarrollado este año y que ha aunado arte, música y acción social. Además, la entidad va a destinar el importe íntegro por la compra de las entradas a la Cocina Económica de Logroño.

El evento por este 25 Aniversario ha contado con la presencia del director general de Fondos Europeos del Gobierno de La Rioja, Jesús Ángel Garrido; los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz y Miguel Sáinz; la concejal de Cultura, Rosa Fernández; la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; el presidente y el director general de Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo; la subdirectora, Marta Candela; el jefe de Centros, Roberto Cerdán; la jefa de Cultura, Mayte Ciriza; la directora de Fundación Ibercaja La Rioja, Andrea Ruiz, y el director territorial de Ibercaja Banco de La Rioja, Burgos y Guadalajara, José Ángel Pérez.

El concierto ofrecido por 'Délica Chamber Orchestra', ha contado con los temas más icónicos de Queen como Somebody to love, Bohemian Rhapsody o Show must go on; de Abba, con Waterloo o Dancing Queen y también de The Beatles, como Yesterday o Hey Jude, además de éxitos como Still loving you de Scorpions, Billie Jean de Michael Jackson y Hallelujah de Leonard Cohen.

Fundación Ibercaja está presente en La Rioja desde hace casi 90 años, concretamente desde 1936, con la apertura de la primera oficina de Ibercaja en El Espolón. Y desde hace 25 años, su centro en Logroño se ha consolidado como uno de los pilares y referentes para la difusión de la cultura y el conocimiento dentro de la capital riojana.

Muestra de ello, son los 30.000 visitantes de este año pasado y la asistencia a las cerca de 300 iniciativas impulsadas durante 2025, entre conferencias, talleres y actividades. Entre ellas, cabe destacar el gran éxito de la instalación Liderazgo, organizada por la entidad.

La obra de Roberto Fabelo, formada por 21 rinocerontes de grandes dimensiones, que estuvieron presentes en la Plaza del Ayuntamiento durante el pasado mes de julio.

Más de dos décadas en las que Fundación Ibercaja ha ofrecido una amplia gama de actividades y eventos que han enriquecido la vida social y cultural de la capital riojana y que continuarán tras la celebración de este 25 aniversario.

DÉLICA CHAMBER ORCHESTRA

'Délica Chamber Orchestra', compuesto íntegramente por mujeres, es uno de los conjuntos de música joven más emocionantes y prometedores del momento. Está formado por músicas jóvenes y de alto nivel profesional de todo el mundo, y ha ofrecido conciertos en muchas ciudades de Europa como por ejemplo en el Cadogan Hall (Londres), Palau de la Música y Auditori (Barcelona), Kursaal (San Sebastián), Teatro Real y Auditorio Nacional (Madrid), entre otros.

Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio. En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.