La Fundación Laboral de la Construcción La Rioja formó el año pasado a 2.339 profesionales, casi un 35% más que en 2024

La Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja formó el año pasado a más de 2.300 profesionales - FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja formó durante 2025 a un total de 2.339 profesionales, un 34,89% más que en 2024, a través de la impartición de 59.958 horas de formación, un 50,48% más que el año anterior, y la ejecución de 260 cursos, un 15,56% más.

Así se desprende de la última Memoria de actividades 2025, titulada 'Eres lo que Construyes', presentada por el Patronato de la entidad paritaria, formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

El perfil del alumnado de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja es hombre (86,2%) -el porcentaje de mujeres subió con respecto al año anterior un 6,5%-, de 16 a 25 años (34,1%)-tramo de edad que aumentó un 16,6% respecto a 2024-, seguido por el alumnado de 46 a 55 años (que representó el 24,5% y experimentó un descenso del 4% comparado con el del año 2024) y ocupado (72,9%).

El porcentaje de extranjeros/as se situó en un 32,1% -frente al 30,7% del año anterior-, la mayoría procedentes de África seguido de América Latina.

En cuanto a los cursos más demandados en La Rioja, el 89,35% del alumnado (2.090 trabajadores/as) eligió formación relacionada con la prevención de riesgos laborales (PRL), frente a un 9,15% (214 alumnos/as) que optó por una especialización en Oficios y profesiones del sector, y un 1,50% (35 trabajadores/as) que eligió materias transversales de Gestión.

Sobre la modalidad formativa, un 87,60% del alumnado se decantó por formación presencial (2.049), un 6,71% lo hizo con formación mixta (157) y un 5,69% eligió teleformación (133).

El documento destaca que los títulos de los cursos más demandados en La Rioja durante 2025 fueron "PRL para Trabajos de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja Tensión" (347), seguido de "PRL para Trabajos de Albañilería" (338), "Básico de Prevención de Riesgos Laborales" (270 alumnos/as), "Técnicas Básicas de Primeros Auxilios" (117 alumnos/as), y "Nivel Básico de Prevención en Construcción" (111 alumnos7as).

Respecto a las acciones formativas más demandadas fuera de la temática de seguridad y salud laboral, en 2025 fueron: " Carretillas Elevadoras de Mástil con Carga en Voladizo hasta 10.000 kg (Tipo 4).Iniciación" (27 alumnos), "Operaciones con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP): Categorías 3A y 3B", (24 alumnos/as), "Organización y Supervisión del Montaje de Andamios Tubulares" (15 alumnos/as) y "Operaciones de Reparación y Pequeños Deterioros en la Autopista" (14 alumnos/as).

SEGURIDAD Y SALUD, PRIORIDADES.

En lo que respecta a seguridad y salud, en 2025, a nivel nacional, desde la Fundación Laboral de la Construcción, y a través del Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC), se realizaron un total de 18.905 visitas de asesoramiento preventivo en obra para acercar la prevención a las pequeñas y medianas empresas del sector, lo que representa un incremento del 12,6% respecto a 2024.

En el transcurso del año se llevaron a cabo otras visitas de asesoramiento preventivo, financiadas por las Comunidades Autónomas, como en el caso del Gobierno de La Rioja a través del cual se realizaron 517 visitas.

Asimismo, el OPPC organizó el año pasado 35 jornadas divulgativas sobre seguridad y salud laboral, en diferentes puntos del territorio, a las que asistieron 819 profesionales, para difundir aspectos relacionados con la seguridad y salud entre empresas y profesionales del sector.

En cuanto a acciones de sensibilización y concienciación, se celebraron 53 sesiones con la asistencia de 1.085 personas en 19 centros educativos.

El portal de seguridad y salud en el trabajo LineaPrevencion.com sigue siendo un servicio de referencia en el sector en cuanto a contenidos y recursos gratuitos para profesionales y empresas. El portal registró 162.176 usuarios.

Sus vídeos de PRL alcanzaron las 302.088 visualizaciones, siendo el vídeo más visto el correspondiente a "Riesgos y medidas preventivas en trabajos con soldadura eléctrica", con 17.941 reproducciones. En 2025 su servicio gratuito de asesoramiento en PRL (900 20 30 20) logró atender 9.600 consultas telefónicas.

EMPLEO DE CALIDAD.

En lo referente al capítulo dedicado al empleo, otro pilar fundacional de la FLC, el portal referente del sector Construyendoempleo.com, en su versión web y App, sigue siento "el punto de encuentro" entre personas y empresas de la construcción, que permite publicar ofertas de empleo y acceder a las mismas.

En 2025, el portal publicó 9.726 vacantes (un 19,8% más que en 2024), registró 5.311 candidatos/as (+6,9%), y alcanzó las 1.107 empresas registradas (+2,8%). El total de candidatos/as inscritos en las ofertas alcanzó los 28.252, un 5,7% más que en 2024.

El perfil más demandado por las empresas fue el de albañil/a, peón/a, encargado/a de obra, jefe/a de obra y gruista. En cuanto al profesional que se registró en el portal de empleo, en el último año destaca el rejuvenecimiento del perfil de las personas usuarias, ya que la proporción de profesionales mayores de 45 años ha pasado de ser el 66,7% en 2024 al 34,0% en 2025.