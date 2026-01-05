Fundación ONCE otorga una beca a un estudiante con discapacidad de La Rioja

MADRID/ LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha otorgado una beca a un estudiante con discapacidad de La Rioja para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o compatibilizar formación académica y carrera deportiva, dentro de la duodécima edición del programa de becas 'Oportunidad al Talento'.

La iniciativa, cofinanciada por Fundación ONCE y una serie de empresas donantes, pretende, además de ayudar a los jóvenes con discapacidad a desarrollar un buen proyecto académico, atraer su talento y aprovecharlo para su inserción en el mundo empresarial y facilitarles así el acceso a empleos técnicos y altamente cualificados.

A lo largo de sus doce ediciones se han beneficiado del programa más de un millar de jóvenes universitarios con discapacidad en todo el territorio nacional.

En esta ocasión en todo el país se han entregado 104 becas. En concreto, 32 para máster y postgrados, con una cuantía de 3.000 euros cada una; 25 de movilidad transnacional (6.000 euros); 27 de estudios y deporte (3.000 euros); y 20 de Formación Profesional (1.000 euros).

Así, los becados proceden de Andalucía (25), Madrid (19), Cataluña (14), Comunidad Valenciana (11), Galicia (7), Asturias (4), Murcia (4), Canarias (4), País Vasco (3), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (3), Extremadura (2) y Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Ceuta, con un estudiante becado en cada una de ellas, según informa Fundación ONCE en un comunicado.

El programa de becas 'Oportunidad al talento' es una convocatoria de Fundación ONCE en la que colaboran y participan la Conferencia de Rectores Universidades Españolas (CRUE) y el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (Cermi).

Cuenta también con el apoyo económico de empresas comprometidas con la discapacidad, entre las que figuran Veolia y Fundación Aquae, Santander Fonemporium, Loewe, Arkas Spain, ASÚA Products, Avanza, Capgemini, Hyundai Motor España, McGraw Hill, Sabio, Nordex Energy Spain, Precision For Medicine & Oncology, Skretting España, Holcim España, Medtronics y Grupo OTIS.