Fundación Pioneros atendió a 1.809 jóvenes y 311 familias en 2025 y consolida su red de oportunidades para la juventud

Archivo - Fundación Pioneros impulsa la formación y el acceso al empleo de 261 jóvenes en 2025 - FUNDACIÓN PIONEROS - Archivo

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros acompañó durante 2025 a un total de 1.809 jóvenes y 311 familias a través de sus diferentes programas socioeducativos, sociolaborales y de justicia juvenil, consolidando su papel como entidad de referencia en el trabajo con adolescentes y jóvenes en La Rioja.

La entidad publicó su Memoria 2025, un documento que recoge los principales resultados de un año marcado por el crecimiento de su red de colaboración, el impulso de nuevos proyectos y la mejora continua de la calidad de su intervención.

El presidente de Fundación Pioneros, Rafael Gil González, destaca en su saludo que detrás de estos resultados existe una amplia red de personas, empresas, administraciones y entidades comprometidas con la juventud riojana. Durante el pasado año, la organización contó con la colaboración de 40 Empresas Pioneras, 30 personas voluntarias, 26 profesionales y decenas de alianzas con entidades sociales, educativas y administraciones públicas.

EDUCACIÓN, EMPLEO Y ACOMPAÑAMIENTO

Uno de los programas de la entidad, Educándonos, llegó a 778 jóvenes de 34 nacionalidades y a 74 familias mediante talleres, actividades grupales, acompañamiento individual y espacios de participación juvenil desarrollados en diferentes localidades riojanas.

El programa Formación y Empleo trabajó con 261 jóvenes de entre 16 y 30 años. De ellos, 92 accedieron a un empleo, alcanzando una tasa de inserción laboral superior al 35 por ciento. Además, 169 jóvenes participaron en acciones formativas dirigidas a mejorar sus competencias profesionales y facilitar su acceso al mercado laboral.

Este trabajo fue posible gracias a la colaboración de una red formada por 70 empresas y 63 entidades que contribuyen a generar oportunidades reales de empleo, formación y prácticas para la juventud.

CASI TRES DÉCADAS TRANSFORMANDO MEDIDAS JUDICIALES

Fundación Pioneros continúa desarrollando, por encargo del Gobierno de La Rioja, el programa de Justicia Juvenil en Medio Abierto, que la entidad gestiona desde 1997.

Durante 2025 atendió a 237 menores y sus familias, gestionando 286 expedientes judiciales. El programa convierte las medidas judiciales en procesos educativos orientados a la responsabilización, el aprendizaje y la prevención de nuevas conductas delictivas.

NUEVOS PROYECTOS PARA RESPONDER A NUEVOS RETOS

Entre los hitos más destacados del año figura el desarrollo del proyecto Soledad no Deseada en la Juventud de La Rioja, una iniciativa pionera realizada junto a la Universidad de La Rioja y el Instituto Riojano de la Juventud.

El estudio, en el que participaron más de 550 jóvenes riojanos, reveló que más del 60 por ciento se ha sentido solo alguna vez y que las noches y los fines de semana son los momentos en los que esta sensación se percibe con mayor intensidad.

Además, la entidad puso en marcha en Arnedo dos nuevas iniciativas: Arnedo EnReda, centrada en la participación juvenil y la dinamización comunitaria, y Hub Rural, un proyecto para impulsar el emprendimiento, la innovación social y las oportunidades de vida en el medio rural.

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD Y AL TRABAJO EN RED

2025 también fue un año importante para la mejora organizativa. Fundación Pioneros obtuvo el reconocimiento Excelencia 400+ del modelo EFQM, que acredita su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua.

La entidad cerró el ejercicio con unos ingresos de 894.293 euros y mantuvo una estructura formada por 26 profesionales, un patronato de 8 integrantes y 30 personas voluntarias comprometidas con la mejora de las oportunidades de la juventud riojana.

UNA APUESTA POR LAS OPORTUNIDADES

Desde 1968, Fundación Pioneros trabaja para que adolescentes y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y construir proyectos de vida autónomos y positivos. La entidad afronta 2026 con el objetivo de seguir ampliando oportunidades educativas, laborales y de participación para la juventud, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.