Fundación Pioneros llama a combatir la violencia machista no solo ante lo más grave, sino "con los actos del dia a día"

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros, a través de una de sus educadoras, Alba, y de dos de sus usuarios, Jorge y Alexandra, ha alzado este mediodía en Logroño la voz para reivindicar al importancia de la labor socioeducativa y de la educación en valores en la adolescencia para combatir la violencia machista y por una sociedad igualitaria, "no solo ante los hechos más graves, sino con los actos cotidianos del día a día".

Ha sido durante el desarrollo de la habitual concentración mensual contra la violencia de género, que, convocada por la Mesa de la Mujer, tiene lugar a principios de cada mes en la Plaza del Ayuntamiento de la capital logroñesa.

En su intervención en el acto, Alba ha recalcaldo que "esta vez, desde Fundación Pioneros alzamos la voz para hacer visible nuestro compromiso mano a mano en esta lucha", recordando que llevan a cabo su labor en la ciudad desde 1968.

"Hoy -ha dicho- queremos destacar la visión de las y los adolescentes en la erradicación de la violencia de género. Porque si bien nuestra labor socioeducativa contribuye a combatir la violencia sobre las mujeres en todas sus formas, son sus voces las que han de ser escuchadas hoy para lograr que nuestras iniciativas sean lo más certeras posibles, para que los adultos del futuro sean igualitarios y se relacionen desde el entendimiento y el respeto mutuo".

Por su parte, entre Jorge y Alexandra han leído un manifiesto en el que han explicado que "en nuestro recorrido por procesos de programa 'Educándonos', hemos aprendido que, para construir relaciones sanas y desde la igualdad, una de las cosas más relevantes es que nos enseñen a querernos y a respetarnos para poder gestionar nuestros propios miedos, frustraciones, nuestras expectativas y también nuestras emociones y sentires".

"Creemos firmemente -han asegurado- que merecemos una vida libre de violencia y que la forma para conseguirlo es la educación en valores igualitarios y en las éticas no competitivas como forma de prevención de la violencia de género".

Porque, "como hemos ido aprendiendo, hay ocasiones en las que repites comportamientos en los que ni siquiera sabes que estás ejerciendo o recibiendo violencia y, sin espacios de acompañamiento como 'Educándonos', no habríamos aprendido a identificar y a trabajar nuestras propias estructuras de violencia".

Han reivindicado que "estamos acostumbrados a señalar o publicitar solamente los hechos más graves de la violencia de género, pero, como sabemos, gracias a la labor del equipo educativo, esta es una cuestión de cambio en los patrones de comportamiento", por lo que han considerado que "es un deber de toda la sociedad luchar contra esta lacra desde los actos cotidianos del día a día".

Por ejemplo, "cuidamos nuestro lenguaje para que sea inclusivo, dejando de hacer y aceptar chistes sobre las mujeres que la sitúan en una posición de inferioridad, señalando las conductas machistas entre nuestras amistades y cuestionando los modelos de género que encontramos en espacios que habitamos, como lo son las redes sociales que publicitan modelos de mujer o de hombres supuestamente expositivos".

Modelos, ha apuntado, que no son positivos en absoluto, son modelos que nos invitan a relacionarnos desde la competición y la fuerza". Sin embargo, ante ello, "hoy, aquí y en nuestra vida, podemos decir alto y claro que rechazamos esos modelos que no nos representan y que no simbolizan las personas que queremos llegar a ser".

"Podemos mejorar -han continuado- para convertirnos en personas más igualitarias, vulnerables a los sentimientos de los demás y sensibilizados para construir una sociedad más libre y justa para todas y todos, acompañándonos en el proceso y teniendo en cuenta nuestros tiempos para lograrlo".

Recordando que "es complicado ser adolescente y sentir que no tienes con quien hablar cosas que te preocupan o que te están ocurriendo", han querido decir "alto y claro que nosotras y nosotros nos declaramos pioneros también, en una lucha compartida con la ciudadanía por la eliminación de todas las formas de violencia de género".

Y así, han reclamado que "os necesitamos para que siga existiendo lugares educativos como Fundación Pioneros, donde podamos transformar la sociedad que habitamos en la sociedad que soñamos, un mundo con jóvenes comprometidos con relacionarse desde el respeto y los cariños, es un mundo que apunta a un futuro más humano y colaborativo, un mundo que apuesta diariamente con actos grandes y chiquitos por un mundo donde estar con un hombre no ponga en peligro nunca más a ninguna mujer".

PALABRAS DEL ALCALDE.

Para cerrar hoy el acto ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha reflexionado desde el propio espacio de la concentración, la Plaza del Ayuntamiento, "que en sí mismo es un espacio de educación y de convivencia", haciendo referencia al propio acto, a la exposición de Concéntrico que ocupa desde ayer el espacio y que estamos en la plaza de todos"

"Se ha hablado -ha dicho el primer edil- de la necesidad de corregir patrones de comportamiento, patrones de conducta con el foco puesto en la igualdad, desde luego, y en la prevención de la una de las mayores lacras que tenemos, que es la violencia machista, la violencia contra las mujeres".

Pero, a su juicio, "las declaraciones han sido mucho más ambiciosas porque se ha hablado del diálogo transformador, de incorporar espacios educativos constantes y permanentes para sacar a la luz aquello que a lo mejor en lo cotidiano ni siquiera somos conscientes, pero que implican un modelo determinado que pueda traducirse en un momento concreto en violencia".

Una situación en la que ha subrayado "el compromiso de Pioneros, que nos sitúa y que le sitúa a ellos en esa vanguardia social que nos permite abrir caminos de mejora en igualdad y, sobre todo, en la convivencia, que me parece uno de los principales fundamentales activos a preservar, a cuidar entre todos". "Queda mucho por hacer y hay que seguir trabajando", ha concluido Escobar.