La Fundación San Millán acoge el 'Taller de la Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines del Patrimonio Mundial'

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, inaugura el 'Taller de la Alianza de Paisajes Culturales' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez, ha inaugurado el 'Taller de la Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines del Patrimonio Mundial 'Patrimonio y Comunidades: conectar, implicar y transformar desde la educación', que durante dos días se celebra en Cilengua promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla.

En la sesión inaugural han participado también la secretaria general adjunta de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, Isabel Ortega, y la secretaria General de la Alianza, María del Pozo.

Los paisajes culturales son realidades vivas que se construyen, se transforman y se transmiten a través de la relación entre las personas y el territorio. Más allá de su valor histórico o patrimonial, constituyen un derecho ciudadano y un recurso para el desarrollo humano, la cohesión social y el bienestar colectivo. Su conservación depende no solo de las instituciones, sino también de la participación activa de las comunidades que los habitan, los utilizan y les otorgan significado.

Sin embargo, el desconocimiento de su valor o los usos inadecuados pueden poner en riesgo tanto su preservación como su disfrute por las generaciones presentes y futuras. Por ello, resulta fundamental promover una educación patrimonial que favorezca el acceso inclusivo al patrimonio, el diálogo intercultural y la implicación de la ciudadanía -especialmente de los jóvenes- en su cuidado y transformación.

En este contexto surge el taller 'Patrimonio y Comunidades: conectar, implicar y transformar desde la educación'.

Este taller pretende ser un espacio de reflexión y acción que propone pensar el patrimonio desde las personas y las comunidades patrimoniales, entendidas como grupos que reconocen, valoran y desean transmitir su patrimonio cultural.

Durante dos jornadas, expertos de instituciones y territorios de referencia (Instituto del Patrimonio Cultural de España y Ministerio de Cultura, Red de Escuelas Asociadas de la Unesco, Consejería de Cultura de Castilla- La Mancha, Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural, Asociación EPA! - Jóvenes rurales, así como representante de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria y de la Arquitectura Mudéjar de Aragón) compartirán casos y herramientas, así como experiencias concretas sobre cómo estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural.

La Fundación San Millán de la Cogolla tendrá ocasión de mostrar no solo el rico patrimonio cultural y natural de San Millán, sino también los estudios que está llevando a cabo sobre la interpretación del paisaje histórico del entorno monástico y, sobre todo, su programa de educación patrimonial, que fue merecedor en dos ocasiones, 2011 y 2021, del Premio Europa Nostra, así como del Young European Heritage Makers, concedido en 2025 por el Consejo de Europa y del Premio Mundial a la Innovación en Educación sobre el Patrimonio Mundial 2025 otorgado por el Instituto del Patrimonio Mundial para la formación y la investigación de Asia Pacífico.

Este encuentro está abierto al público (la asistencia es libre y gratuita) y además se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Fundación San Millán.

La Alianza de Paisajes Culturales y Lugares Afines del Patrimonio Mundial, que celebró también ayer en San Millán su asamblea semestral, reúne aquellos bienes declarados Patrimonio Mundial dentro de las categorías de los paisajes y los sitios o monumentos y tiene como objetivo servir de lazo entre los paisajes y los sitios para compartir experiencias, buscar soluciones a diversas problemáticas comunes, formar a sus técnicos en materias específicas y obtener recursos para desarrollar actividades conjuntas.

La Asamblea General de la Alianza de Paisajes Culturales y Lugares Afines del Patrimonio Mundial aprobó en abril del año pasado la inclusión de los Monasterios de Suso y Yuso como nuevo miembro, lo que permite a San Millán participar de forma conjunta en encuentros nacionales e internacionales, buscar financiación para proyectos comunes, difundir sus actividades entre el resto de los socios y realizar jornadas técnicas para abordar retos, oportunidades y análisis de problemáticas comunes.

Junto a los Monasterios Emilianenses, forman parte de la Alianza: Aranjuez, La Alhambra, el Palmeral de Elche, Ibiza-Biodiversidad y Cultura, el Paisaje Cultural de Sintra, la Sierra de Tramuntana, la Torre de Hércules, el Valle del Madriu- Perafita-Claror, Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, el Puente de Vizcaya, la Arquitectura Mudéjar de Aragón, Menorca Talayótica y los Dólmenes de Antequera.

Programa y más información: https://www.fsanmillan.es/actividades/taller-patrimonio-y-co...