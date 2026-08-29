Fundación San Millán de la Cogolla acoge un proyecto Erasmus+ para fortalecer la educación patrimonial en Europa

Archivo - Plaza del Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), de la Fundación San Millán de la Cogolla, será la sede del proyecto Erasmus+ KA153 'Interheritage: Sharing Inclusive, Intergenerational and Cross-Cutting Heritage Education Practices with Local Communities in Europe'.

Una iniciativa que reunirá, a partir del próximo lunes, día 31 de agosto, en la localidad riojana, a profesionales europeos de la juventud, la educación patrimonial y el ámbito cultural para intercambiar experiencias y desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje basadas en el patrimonio cultural.

Como preparación para el encuentro, una delegación de representantes de las organizaciones participantes se reunió entre el 30 de junio y el 3 de julio para preparar el programa formativo y coordinar las actividades que se desarrollarán desde el próximo 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

El proyecto está coordinado por la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural (AJPC) y cuenta con la participación de organizaciones de España, Turquía, República Checa, Eslovenia, Italia y Alemania.

En concreto, participan Frigya Education Science and Cultural Association, European Youth Centre Breclav, Institute for Youth and Sport Trbovlje, Associazione Gruca y Europa Nostra Deutschland, entre otras entidades comprometidas con el trabajo juvenil y el patrimonio cultural.

'Interheritage' busca fortalecer el papel del patrimonio cultural como herramienta de aprendizaje no formal, inclusión social y participación ciudadana.

El proyecto promueve enfoques innovadores que conectan a jóvenes, profesionales y comunidades locales a través del patrimonio cultural, fomentando el diálogo intergeneracional, el intercambio intercultural y la construcción de una ciudadanía europea activa.

A lo largo de la semana de trabajo, los participantes realizarán talleres, sesiones colaborativas, visitas de estudio y actividades de intercambio de buenas prácticas en educación patrimonial centradas en el papel de la juventud, el papel de las comunidades locales, la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad y la transformación digital.

Asimismo, se analizarán herramientas y metodologías para integrar el patrimonio cultural en proyectos de juventud y educación no formal. La clausura del encuentro, que coincidirá con las Jornadas Europeas del Patrimonio, incluirá una sesión abierta a la ciudadanía de San Millán de la Cogolla.

El encuentro contará con una mesa redonda y un taller participativo en los que intervendrán representantes de instituciones locales, regionales y nacionales, junto a profesionales del ámbito educativo y universitario.

La iniciativa servirá para acercar los resultados del proyecto a la comunidad local y para destacar la trayectoria de la Fundación San Millán de la Cogolla como referente internacional en educación patrimonial, una labor reconocida con los Premios del Patrimonio Europeo concedidos a su programa 'Emilianensis' en 2011 y 2021.

El proyecto contribuirá al desarrollo profesional de los participantes mediante la adquisición de competencias relacionadas con la facilitación de procesos de aprendizaje participativos, el diseño de programas inclusivos, la comunicación intercultural y la gestión de recursos comunitarios y digitales.

Estas competencias serán reconocidas a través del certificado Youthpass, instrumento oficial de Erasmus+ para el reconocimiento del aprendizaje no formal.

Como resultado final, 'Interheritage' elaborará una guía metodológica y una serie de recursos digitales de acceso abierto que recopilarán buenas prácticas, herramientas y actividades desarrolladas durante el proyecto.

Estos materiales estarán dirigidos a trabajadores juveniles, educadores, profesionales del patrimonio y organizaciones interesadas en utilizar el patrimonio cultural como motor de inclusión, aprendizaje y desarrollo comunitario. Para conocer más detalles sobre el proyecto: https://ajpc- patrimonio.org/proyectos/interheritage/