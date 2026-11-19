La Fundación San Millán de la Cogolla colabora con la revista 'Turia' en un monográfico sobre el español - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural 'Turia' ha dado a conocer en Logroño su monográfico sobre 'El español, un idioma global', un número especial que ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación San Millán de la Cogolla.

El acto, en el que han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor; la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez, y el fundador y director de la revista, Raúl Carlos Maícas, ha consistido en una conversación con la escritora y académica Soledad Puértolas a cargo del periodista de RNE y poeta Fernando del Val.

A través de 150 páginas de textos inéditos, un total de dieciséis prestigiosos especialistas y escritores estudian la situación del español en el mundo y explican sus retos de futuro. Todo ello sin olvidar cuáles fueron los orígenes de una lengua multicultural que vive hoy una etapa de expansión.

La nueva entrega de una de las revistas culturales de referencia tiene también como objetivo rendir homenaje a Rafael Azcona, considerado como el mejor guionista del cine español.

Turia es una revista editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel, que cuenta, además de con el apoyo de su entidad editora y de sus suscriptores, con el patrocinio de la Caja Rural de Teruel, del Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Este monográfico especial sobre 'El español, un idioma global' ha sido posible gracias a la participación de la Fundación San Millán de la Cogolla.

LAS PALABRAS TRASPASAN FRONTERAS

En su artículo 'La cuestión palpitante', la escritora y académica Soledad Puértolas parte de la figura de Emilia Pardo Bazán para trazar un recorrido por la historia de la lengua española y la función de la Real Academia Española, que ha ido evolucionando y aunando normatividad y prescripción con una labor más descriptiva, con las incorporaciones y vocablos que se han ido añadiendo al diccionario y que reflejan la variedad de nuestro idioma.

UNA ATRACTIVA APROXIMACIÓN A LA CULTURA RIOJANA

El nuevo número de 'Turia' se enriquece gráficamente con el trabajo artístico de Antonia Santolaya (Ribafrecha, La Rioja, 1966). Considerada una de las grandes ilustradoras españolas actuales, Santolaya reside en Madrid, pero vuelve con frecuencia a su tierra natal y sigue realizando en ella proyectos artísticos. Ahora, sus imágenes abren cada una de las diez secciones en las que se estructura la revista y una viñeta suya en color protagoniza la portada.

Bajo el título de 'De retretes, paralíticos y señores bajitos. Las novelas de Rafael Azcona', el filólogo e historiador del cine Pablo Pérez Rubio abre el sumario de la revista y dedica su trabajo a reparar la injusticia que supone que Azcona esté considerado como el indiscutible mejor guionista de toda la historia del cine español y, a la vez, haya sido ninguneado como novelista.

Por otra parte, y más allá de la aproximación y reivindicación de la genialidad creativa de ese riojano célebre que es Rafael Azcona, 'Turia' publica textos inéditos de un total de dieciocho autores radicados en La Rioja. Una presencia que se aprecia, por ejemplo, en la sección dedicada a la narrativa con nombres como los de Bernardo Sánchez Salas, Óscar Soto Colás y Elvira Valgañón. La presencia de poetas riojanos o residentes en esa comunidad autónoma es también notable y se concreta en la colaboración con material original de diez nombres propios: Antonio Alfaro, Sonia Andújar, Adriana Bañares, Carmen Beltrán, Enrique Cabezón, María José Marrodán, Valle Mozas, Adrián Pérez Castillo, Luis Rodríguez Lucas y Sonia San Román.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y GONZALO DE BERCEO

Varios artículos del monográfico se centran en analizar los vínculos fundamentales que unen a La Rioja con el origen de nuestra lengua y con alguna de las iniciativas más interesantes y de mayor impacto que utilizan la herramienta del español como vínculo vertebrador y difusor del conocimiento.

Así, Almudena Martínez explica en un texto titulado 'La Fundación San Millán de la Cogolla: más de 25 años de experiencias en comunicar el patrimonio fundacional' la labor desarrollada por esta entidad clave en la vida cultural riojana. Constituida en 1998, la Fundación viene cumpliendo los objetivos que se marcaron desde el inicio de su trayectoria: "la protección los Monasterios y su entorno; fomentar su desarrollo social, económico, cultural y turístico e investigar y difundir la lengua española".

Actúa, además, como agente de cohesión de todas las administraciones, instituciones, asociaciones, empresas y particulares comprometidos con la protección y difusión de este lugar, a nivel nacional e internacional. La Fundación ha conseguido así aunar en torno a sus objetivos lo público y lo privado, las iniciativas sociales y empresariales con las administraciones públicas. El reconocimiento y el apoyo que desde sus primeros pasos consiguió la candidatura de San Millán para obtener el título de Bien Cultural de la Humanidad tuvo su continuidad en las adhesiones que logró la Fundación, de cuyo Patronato forman parte las más altas instancias culturales y sociales de nuestro país e, incluso, de más allá de nuestras fronteras.

Por su parte, Javier y Claudio García Turza son los autores de un pormenorizado artículo acerca de 'San Millán de la Cogolla, referente de la cultura medieval y de los orígenes del español'. Son páginas iluminadoras que confirman a San Millán de la Cogolla "con el desarrollo de la lengua española, lo que subraya y eleva a un nivel trascendental el papel histórico del monasterio riojano.

Otro nombre propio indiscutible en el surgimiento y desarrollo del español como lengua literaria es la figura de Gonzalo de Berceo. De ahí que, "el primer poeta en castellano", protagonice un artículo elaborado por Carlos Alvar. Según afirma este experto, "en los últimos años del siglo XII, hacia 1196, nació en la localidad riojana de Berceo el primer poeta en castellano de nombre conocido. Los datos no son muchos, pero bastan para que podamos establecer un perfil que nos ayude a entender una personalidad como la suya". Y a ese cometido de estudio y difusión acerca de la personalidad y la obra de Gonzalo de Berceo se dedica Carlos Alvar en esta entrega de la revista. DIALNET, LA MAYOR PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN ESPAÑOL

Otro texto esencial para certificar el buen trabajo que se realiza en La Rioja en torno a nuestro idioma global es el dedicado a explicar qué es y cómo funciona Dialnet. Eduardo Fonseca-Pedrero y Elena López Tamayo detallan y hacen balance de esa ingente tarea en su artículo 'Dialnet: el ecosistema científico que conecta el conocimiento en español'.

Dialnet, la mayor plataforma de conocimiento científico en español, se ha consolidado como una referencia para universidades, centros de investigación, profesionales e instituciones y, tras cumplir 25 años, ha evolucionado desde una base de datos a un ecosistema de servicios que funciona "como un GPS de la investigación".

Desde que nació en Logroño en 2001 en la biblioteca de la Universidad de La Rioja como un buscador especializado en literatura científica, Dialnet se ha transformado en una fundación tecnológica del sector público, que ha diseñado productos y servicios adicionales. Gestionado desde 2009 por la Fundación Dialnet, es un proyecto cooperativo del que participan bibliotecas de España y el mundo, que lo han convertido en el primer portal de artículos científicos en español. Cuenta con más de 2,6 millones de usuarios registrados, el 70 % de ellos procedentes de Iberoamérica, y más de 8,8 millones de documentos.