La Fundación San Millán consolida Cilengua como referencia en la investigación internacional sobre el español

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, asiste a la mesa de debate ‘Transformación de los órdenes sociales’. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, ha asistido hoy, día 5, en la sede del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), en San Millán de la Cogolla, a la mesa de debate 'Transformación de los órdenes sociales', en el marco del seminario internacional de Iberconceptos, organizado por el Cilengua y la Red Iberoamericana de Historia Conceptual (Iberconceptos), de la que forma parte la Fundación San Millán de la Cogolla, desde hoy y hasta el próximo miércoles, 7 de octubre.

Con esta actividad y su vinculación a la Red Iberconceptos, la Fundación San Millán continúa su labor para hacer de La Rioja un lugar de referencia en la investigación sobre la lengua española a nivel internacional, al tiempo que refuerza las relaciones culturales y científicas con los países del mundo hispanohablante.

El congreso internacional 'Nuevos Horizontes para Iberconceptos: Enfoques Transversales', en cuya apertura ha intervenido el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, y el miembro del Consejo Científico de Cilengua, Javier Fernández Sebastián, tiene como objetivo la cohesión de la red Iberconceptos e imaginar sus horizontes futuros.

El encuentro, en el que se sucederán varias ponencias y mesas de debate, se articula en torno a tres ejes que tratan de responder a las siguientes preguntas: ¿cómo producen las sociedades los sentidos que les permiten comprender y ordenar el mundo político?, ¿cómo se constituyen históricamente las formas de pertenencia y las comunidades políticas?, y ¿cómo se transforman los órdenes sociales, sus normas, sensibilidades y horizontes de expectativa?.

Estas cuestiones atraviesan los distintos proyectos de investigación de la red y ofrecen un punto de partida para imaginar agendas de trabajo convergentes, estimular nuevas formas de colaboración académica entre sus miembros y renovar el instrumental teórico de la historia conceptual.

En este seminario tomarán parte los miembros del Comité de Coordinación de Iberconceptos, además de un conjunto de destacados investigadores provenientes de distintos campos de la historia intelectual, conceptual y de las ciencias sociales de universidades y centros de investigación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, México y Uruguay.

MARCO COMÚN Y COMPARTIDO: EL MUNDO IBEROAMERICANO MODERNO

Entre los proyectos de Cilengua se encuentra el de 'Historia de los Conceptos en el Mundo Iberoamericano', dentro de las líneas de investigación asociadas al Instituto Historia de la Lengua y en estrecha colaboración con la Red Iberoamericana de Historia Conceptual, más conocida como Iberconceptos, que tiene como principal objetivo estudiar desde una perspectiva comparada y transnacional algunos de los más importantes conceptos, lenguajes, imágenes y metáforas políticas que circularon en el mundo iberoamericano a lo largo de los últimos siglos.

La red Iberconceptos está integrada por numerosos investigadores pertenecientes a universidades de la mayoría de los países de la región. En los últimos años la red se ha configurado y consolidado en varios grupos autónomos que trabajan coordinadamente. Cada grupo desarrolla sus propias investigaciones, seminarios y publicaciones sobre un área semántica específica y un arco cronológico más amplio, si bien el marco general sigue siendo común y compartido: el mundo iberoamericano moderno en el contexto de una historia atlántica que es, a su vez, parte de una historia global.