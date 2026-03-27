Fundación UNIR estrena este sábado en la Concatedral de La Redonda de Logroño el oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno'

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Fundación UNIR estrena este sábado, 28 de marzo, a las 18,30 horas, en la concatedral de Santa María de La Redonda, el oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno', una nueva creación para la Semana Santa de Logroño que reunirá a cerca de 120 intérpretes.
Impulsado por Fundación UNIR, el oratorio cuenta con música original compuesta ad hoc por Ernesto Monsalve, director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR. La partitura está escrita para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta sinfónica, con una duración aproximada de 75 minutos.
En el estreno intervendrán Olivier Benoît (contratenor, en el papel de San Juan), Alain Damas (tenor, como Jesucristo), Aurora Peña (soprano, Virgen María) y David Gascón (barítono, en los papeles de San Pedro y Poncio Pilatos), junto al coro de la C.L.A. Pepe Eizaga -reforzado por otros coros de La Rioja- y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.
'La Pasión de Jesús Nazareno' es un oratorio confeccionado con ocasión del 800 aniversario de la muerte de San Francisco, que escribió el Oficio de Pasión y fue el primero en vivir y difundir la Pasión de Cristo con intensidad devocional, dejando como herencia el Oficio de la Pasión.
La obra, cuyo texto está extraído del Evangelio según San Juan y el Oficio de Pasión de San Francisco, se inscribe además en el marco del 400 aniversario de la capilla de la girola, de la concatedral de Santa María de La Redonda.
La iniciativa cuenta con la colaboración de Fundación EME, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, la parroquia de Santa María de La Redonda, el Gobierno de La Rioja, Fundación San Millán y el Ayuntamiento de Logroño.