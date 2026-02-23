Fundación UNIR impulsa el estreno del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno', obra nueva para la Semana Santa de Logroño - UNIR

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Logroño sumará en 2026 una nueva creación musical de gran formato confeccionada para la ocasión y que incorpora coros de La Rioja y a la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid. Fundación UNIR ha presentado este lunes el oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno', una obra original que se estrenará el próximo 28 de marzo, a las 18,30 horas, en la concatedral de Santa María de La Redonda.

El acto de presentación, celebrado en el Rectorado de UNIR, ha contado con la participación del rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), José María Vázquez GarcíaPeñuela; el responsable de Proyectos de Música y Artes Escénicas de la universidad y director del oratorio, Ernesto Monsalve; el párroco de La Redonda, Víctor Jiménez; el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; y ley concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

Las entradas estarán disponibles desde este viernes en la sacristía de la concatedral, con un precio de 10 euros. La recaudación se destinará íntegramente a proyectos de conservación y restauración del patrimonio del templo.

La iniciativa está organizada por Fundación UNIR, con la colaboración de Fundación EME, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, la parroquia de Santa María La Real, el Gobierno de La Rioja, Fundación San Millán y el Ayuntamiento de Logroño.

UNA PARTITURA DE NUEVA CREACIÓN CON VOCACIÓN CONMEMORATIVA

La Pasión de Jesús Nazareno es un oratorio confeccionado con ocasión del 800 aniversario de la muerte de San Francisco, que escribió el Oficio de Pasión y fue el primero en vivir y difundir la Pasión de Cristo con intensidad devocional, dejando como herencia el Oficio de la Pasión.

La obra, cuyo texto está extraído del Evangelio según San Juan y el Oficio de Pasión de San Francisco, se inscribe además en el marco del 400 aniversario de la Capilla de la Girola, de la concatedral de Santa María de La Redonda.

Impulsado por Fundación UNIR, el oratorio cuenta con música original compuesta ad hoc por Ernesto Monsalve, director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR.

La partitura está escrita para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta sinfónica, con una duración aproximada de 75 minutos.

En el estreno intervendrán Olivier Benoît (contratenor, en el papel de San Juan), Alain Damas (tenor, como Jesucristo), Aurora Peña (soprano, Virgen María) y David Gascón (barítono, en los papeles de San Pedro y Poncio Pilatos), junto al Coro de la CLA Pepe Eizaga -reforzado por otros coros de La Rioja- y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid. En total, cerca de 120 intérpretes participarán bajo la dirección del propio autor.

La interpretación en la concatedral de La Redonda se concibe como un acontecimiento musical y espiritual de gran formato, en un espacio emblemático que dialoga con la historia y el simbolismo de la Semana Santa logroñesa.

CONTINUIDAD DE UN PROYECTO CULTURAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Este nuevo proyecto retoma la estela del Oratorio de Navidad que Ernesto Monsalve dirigió en 2020 en distintas ciudades de Castilla y León, en el contexto de la pandemia, y que posteriormente fue interpretado en el Vaticano ante S.S. el Papa Francisco en diciembre de 2022, así como en Sucre y La Paz (Bolivia) en la Navidad de 2023.

Con esta iniciativa, Fundación UNIR refuerza su compromiso con la creación contemporánea y con la generación de nuevo patrimonio musical español del siglo XXI, en línea con los objetivos de transferencia académica.

"Presentar una obra de esta envergadura es algo excepcional en 2026, y nos retrotrae solemnemente a los tiempos en que música nueva era encargada y presentada para celebrar cada efeméride. Confirma el compromiso de Fundación UNIR con la transferencia académica a la sociedad y ofrece una nueva partitura al engrandecimiento del patrimonio musical y la tradición de la Semana Santa española, al tiempo que presenta una oportunidad de concierto para todos los públicos", apunta el director del Oratorio, Ernesto Monsalve.