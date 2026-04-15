Fungitur 2026, tres días para celebrar entorno al champiñón y la seta en Pradejón - AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pradejón ha dado a conocer el programa oficial de Fungitur 2026, una edición que consolida la feria como uno de los principales eventos gastronómicos y culturales de La Rioja, combinando tradición e innovación en torno al champiñón y la seta.

Durante tres días, del 1 al 3 de mayo, el municipio ofrecerá una programación amplia y diversa que integra experiencias gastronómicas, actividades culturales, propuestas turísticas y eventos populares pensados para todos los públicos.

La inauguración tendrá lugar el viernes, 1 de mayo, en la Plaza Melchor Ezquerro, con el nombramiento del embajador del champiñón y la seta 2026, uno de los momentos más esperados de la feria, acompañado de la presentación de la jota de Pradejón y un ambiente festivo que marcará el inicio de la programación.

Uno de los ejes principales de Fungitur volverá a ser la experiencia gastronómica, con iniciativas como las rondas 'Fungi de Plata', que dinamizarán la hostelería local, las degustaciones populares y las fungicatas, donde el vino y los productos micológicos se convierten en protagonistas.

El programa se completa con una potente oferta turística y divulgativa, destacando las rutas de fungiturismo a cultivos de champiñón y seta, las visitas a las bodegas de los diezmos y las rutas históricas por el municipio, reforzando el posicionamiento de Pradejón como destino ligado a la cultura del hongo.

En paralelo, la feria apuesta por la cultura y la identidad local con exposiciones como la VIII Muestra de Fotografía 'Pradejón, Gente y Cultura', intervenciones artísticas en el espacio urbano y propuestas escénicas como 'Brazal y Barro', que recupera la memoria de las mujeres pradejoneras.

El fin de semana culminará con la celebración de la XVI Feria Intercultural, el concurso de calderetas y la entrega de los premios 'Fungi de Plata 2026', consolidando el carácter participativo y festivo de un evento que trasciende lo gastronómico para convertirse en una verdadera celebración colectiva.

Con este programa, Pradejón no solo refuerza su identidad como principal productor de champiñón y seta, sino que avanza en una estrategia clara de posicionamiento: convertir Fungitur en una cita imprescindible dentro del calendario regional y nacional.