Una furgoneta resulta calcinada en la Autovía del Camino a la altura de Sotés

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta ha resultado hoy calcinada, sin que se originen desgracias personales, en la Autovía del Camino, A-12, a la altura de Sotés, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 12:19 horas de hoy, un particular ha comunicado, al Centro de Emergencias, el incendio de una furgoneta a la altura del KM-101, dirección Burgos, de la A-12, término municipal de Sotés.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Bomberos del CEIS, la Empresa de Mantenimiento y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.