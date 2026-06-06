Una furgoneta resulta calcinada en la Autovía del Camino a la altura de Sotés

Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 6 junio 2026 16:31
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   LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Una furgoneta ha resultado hoy calcinada, sin que se originen desgracias personales, en la Autovía del Camino, A-12, a la altura de Sotés, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 12:19 horas de hoy, un particular ha comunicado, al Centro de Emergencias, el incendio de una furgoneta a la altura del KM-101, dirección Burgos, de la A-12, término municipal de Sotés.

   Desde SOS RIOJA se han movilizado Bomberos del CEIS, la Empresa de Mantenimiento y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

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