La fusión de los vinos de Rioja con la cocina japonesa: un éxito en In Residence Sessions

Shinichiro Matsuki de Kinsan, chef del restaurante de Tokio y su equipo en 'In Residence Sessions' con maridaje de vinos de Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La última edición de In Residence Sessions by Rioja ha culminado con un rotundo éxito tras la residencia del restaurante japonés Kinsan, que ha colgado el cartel de completo durante todas sus jornadas en Madrid. Del 24 al 28 de junio, el chef Shinichiro Matsuki, sexta generación al frente de este histórico establecimiento de Tokio, ha trasladado a la capital una propuesta única que, habitualmente, solo puede disfrutarse en Japón.

Madrid se consolida una vez más como uno de los epicentros europeos de la gastronomía internacional contemporánea, y DOCa Rioja refuerza el papel de la denominación vinícola española líder como nexo entre las gastronomías internacionales gracias a su gran versatilidad.

TRADICIÓN CENTENARIA CON KINSAN Y DOCA RIOJA

Con más de 150 años de historia y seis generaciones dedicadas a la cocina, el restaurante Kinsan representa una de las expresiones más puras de la tradición culinaria japonesa. Una cocina que, unida a los vinos de la centenaria Denominación de Origen Calificada Rioja, crearon un menú único.

Durante su paso por In Residence Sessions by Rioja, el chef Shinichiro Matsuki ha desplegado una cocina de precisión, marcada por el respeto al producto y la continuidad de técnicas transmitidas a lo largo del tiempo, logrando una excelente acogida por parte del público madrileño y una alta demanda desde el anuncio de la experiencia. La cita ha servido, además, como preludio a la apertura del restaurante Kinsan en Madrid, prevista para finales de este mismo año, generando gran expectación entre profesionales y aficionados a la gastronomía, y que será la primera vez que sale de Japón de forma no efímera.

LOS VINOS DE RIOJA COMO HILO CONDUCTOR DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

La propuesta gastronómica del encuentro se inspiró en la tradición japonesa, con una selección de elaboraciones que combinan técnica, precisión y respeto por el producto. Preparaciones como la anguila (unagi), junto a otras especialidades como el umaki, el dashi o las tempuras, dieron forma a un menú que destacó por su equilibrio y sutileza.

En este contexto, los vinos de la DOCa Rioja desempeñaron un papel clave, acompañando cada pase y poniendo en valor su extraordinaria versatilidad. Tintos, blancos, rosados y espumosos demostraron su capacidad para adaptarse a una cocina tan diversa como la japonesa, reforzando la idea de Rioja como una denominación capaz de armonizar con propuestas gastronómicas de cualquier parte del mundo y de enriquecer la experiencia desde el maridaje.

POSICIONAMIENTO DE IN RESIDENCE SESSIONS BY RIOJA

Tras diez años, con todas las plazas vendidas, esta primera sesión del ciclo 2026 reafirma el posicionamiento de In Residence Sessions by Rioja como una de las iniciativas gastronómicas más relevantes del calendario madrileño.

El proyecto ha acercado a la ciudad propuestas culinarias de distintos rincones del mundo en formato pop-up, experiencias efímeras y exclusivas donde territorio, técnica y creatividad se dan la mano con la Denominación de Origen Rioja.

Tras el éxito de Kinsan, la edición continuará con nuevas citas internacionales a lo largo del año, entre las que destaca la experiencia de El Chato de Bogotá, que se traslada a Madrid del 21 al 25 de octubre, consolidando este proyecto como un puente entre culturas gastronómicas y un escaparate de la excelencia culinaria global.

In Residence Sessions 2026

JAPÓN

Kinsan, Tokio

Chef Shinichiro Matsuki

24 - 28 junio 2026

COLOMBIA

El Chato, Bogotá

Chef Álvaro Clavijo

Actual Mejor Restaurante de Latinoamérica según The World's 50 Best Restaurants

21 - 25 octubre 2026

Horarios, precios y reservas

Confirmar, en cada caso, en la web

Inresidence.es

Lugar

Semilla Food Studio

Calle José Ortega y Gasset, 67

@inresidence_es