La Gajera acogerá una carrera al atardecer que unirá deporte y naturaleza y culminará con música

Una carrera nueva y novedosa por acabar de noche - LA GRAJERA RACE

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Grajera acogerá, el 4 de julio, una carrera, tanto en modalidad competitiva como familiar, que tendrá el "aliciente" de que será al atardecer en un marco "inigualable" uniendo deporte y naturaleza y culminando con música.

El responsable de Actual Sport Gestión, Jorge Marza, ha presentado hoy la carrera, de la que ya se han alcanzado las 120 inscripciones y que ha puesto el límite en "mil", junto con el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias.

Se trata, ha destacado Iglesias, de una carrera "inédita" en Logroño, dado que no sólo es nueva sino que se celebra, de forma novedosa, a última hora del día, terminando de forma nocturna.

Comienza a las 20:00 horas lo que permite, ha relatado Iglesias, poder pasar el día con la familia, la piscina... y culminar el plan corriendo y, después, disfrutar de un DJ y un sorteo.

La Grajera Race contará con dos modalidades. Por un lado, una carrera competitiva de diez kilómetros, cuya salida tendrá lugar a las 20:00 horas. Por otro, una carrera familiar no competitiva de 1.500 metros que comenzará a las 19:30 horas y estará abierta a participantes de todas las edades.

Ambas pruebas partirán desde la calle de las Tejeras, junto al edificio de Toyo Ito. El recorrido principal combinará tramos de asfalto y caminos de tierra en un circuito circular que discurrirá por el Camino de Santiago y el entorno del Parque de La Grajera, bordeando el pantano y permitiendo a los participantes disfrutar de uno de los paisajes más atractivos del término municipal.

La carrera de diez kilómetros está diseñada para ofrecer una experiencia deportiva diferente, combinando la exigencia de la competición con el atractivo de un entorno natural privilegiado.

Por su parte, la prueba familiar recorrerá 1.500 metros desde el edificio de Toyo Ito hasta la entrada al camino de La Grajera, donde se realizará el giro para regresar al punto de salida.

Además, el recorrido será accesible para personas con movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas y handbike, favoreciendo una participación abierta e inclusiva.

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de julio a través de la página web.

El precio para participar en la carrera de diez kilómetros es de quince euros hasta mañana miércoles 24 de junio y de veinte euros hasta el día anterior a la carrera, mientras que las inscripciones presenciales, previstas para el día de la prueba, tendrán un coste de 25 euros.

La carrera familiar contará con una cuota única de inscripción de cinco euros. La entrega de dorsales se realizará en el frontón Titín III el viernes 3 de julio, de 18:30 a 20:30 horas, y el mismo día de la prueba, entre las 10:00 y las 13:00 horas.