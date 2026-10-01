Galiana califica de "positivo" el inicio del curso escolar 2026-2027 marcado por "la apuesta decidida por la educación"

Archivo - Tres niñas a su llegada a un colegio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana, ha calificado de "positivo" el inicio del curso escolar 2026-2027, que viene marcado por un "panorama de esperanza, de organización, que una apuesta decidida por la educación con un reflejo presupuestario".

Galiana ha respondido de este modo a la diputada del PSOE, Teresa Villuendas, que le ha reclamado una valoración del inicio del curso escolar 2026-2027. Ésta última le ha señalado que el comienzo "ha coincidido precisamente con la publicación de los datos del informe PISA y esto ha venido a eclipsar prácticamente todo".

Con ello, desde su departamento "hicieron un análisis desde mi punto de vista precipitado y de brocha cuerda, culpando a la LOMLOE de todos los males", algo que "ha sido un error porque conocen de sobra la complejidad y lo mucho que han cambiado las aulas en estos años". "Tampoco podemos olvidar que el contexto social, económico y familiar de nuestros alumnos", ha apostillado.

Para la diputada del PSOE, los 27 años de Gobierno del PP, han conllevado que "la desigualdad y la brecha educativa que sufren nuestros alumnos, sobre todo nuestros alumnos evidentemente más vulnerables, se ha puesto en manifiesto también en el informe".

No obstante, Villuendas ha destacado que el curso escolar ha comenzado "con cierta tranquilidad", a diferencia de otros años "desde que llegaron" porque se dieron "caos en la confección de listas de interinos, que acabó con la paciencia de los docentes perjudicados en sus destinos, y, que llevo a que los alumnos se incorporaban antes a los centros educativos que el profesorado".

"Es cierto y hay que reconocer que comenzamos con más profesores, pero también con un nivel de interinidad que ya es estructural y que supera el 30 por ciento, que es sinónimo de incertidumbre, de precariedad laboral, pero, sobre todo, que es inviable dar estabilidad a proyectos educativos sólidos en nuestros centros", ha resaltado.

"ORDENADO" Y "SIN INCIDENCIAS DE RELEVANCIA"

En su respuesta, el consejero ha afirmado que el curso ha comenzado de "manera normalizada, ordenada, sin incidencias de relevancia, con más profesores que nunca, con un número de alumnos estabilizado, con más alumnos de formación profesional que nunca, con una incorporación más pronta que en ningún año de las personas interinas, y por supuesto con un volumen de infraestructuras mayor que nunca, en obras".

Para Galiana, esto "no es casual", para a continuación, recordar que el presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, "hace unos minutos reivindicaba el incremento en servicios públicos, en los presupuestos, y particularmente en el ámbito educativo lo tengo que hacer yo también".

"Hasta el año 2026, 60 millones de incremento con respecto al 2023, pero es que ahora van a superarse los 82 millones de incremento en el 2027". De hecho, "estamos hablando de un crecimiento cercano al 25 por ciento de presupuesto, y eso es una apuesta decidida, es una apuesta real, tangible, y que se está notando progresivamente en la mejora de las aulas".

Aludiendo al informe 'PISA', Galiana ha destacado que las causas "siempre son multifactoriales y hay que evaluarlas con profundidad", citando entre ellas, cuestiones como el COVID, la tecnología, pero "la aplicación de la LOMLOE, deba ser incluido en esa valoración".

Finalmente, el consejero, en relación a la interinidad, ha apuntado que "se han adoptado medidas muy importantes fruto de acuerdos con las organizaciones sindicales que están siendo beneficiosos para ese colectivo, pero es que además ahora mismo en mesa sectorial de educación hay también una negociación con las organizaciones sindicales para promover unas convocatorias extraordinarias". "En años sucesivos, con más de 500 plazas que van a contribuir a reducir la interinidad todavía más", ha concluido.