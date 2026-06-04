Galiana cifra en 5 millones de euros la inversión realizada para hacer frente al calor en los centros educativos

El consejero de Educación, Alberto Galiana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha cifrado hoy en cinco millones de euros la inversión realizada, entre los años 2025 y 2026, para hacer frente al calor en los centros educativos.

Galiana ha respondido, en el pleno del Parlamento riojano, a una interpelación de IU que, en boca del diputado Carlos Ollero, ha visto que el Gobierno riojano "no está afrontando con la urgencia y los recursos necesarios" la adecuación de los centros educativos.

Ha puesto como ejemplo el IES Francisco Tomás y Valiente, en el que se están dando clases en dos barracones, el aula de Informativa se está usando como aula general y la AMPA ha iniciado una campaña para obtener donaciones con las que comprar ventiladores.

También ha citado el IES Batalla de Clavijo, donde, ha dicho, se está dando clase en antiguos almacenes; el IES Sagasta, en el que están usando la cafetería como aula; o el IES Escultor Daniel, donde ha "desaparecido" el salón de actos.

Ha sumado que se está dando clase superando los treinta grados de temperaturas y que se está incumpliendo, en los centros, la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.

Galiana ha respondido que se está invirtiendo "más que nunca" y, en lo que vamos de legislatura, se han superado los cien millones de euros de inversión en infraestructuras educativas.

Ha explicado, por otro lado, que el incremento de la atención a la diversidad "requiere desdobles", y eso supone un "uso más extensivo de los espacios".

Ollero ha entendido que, desde el Gobierno de La Rioja, y bajo una óptica "elitista", se invierte mucho en la universidad pero "se están olvidando de la base de la educación".

"La comunidad educativa está alarmada y reclaman compromisos y un protocolo ante el aumento de las altas temperaturas", ha dicho Ollero esperando que Galiana no responda como la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, que ha dicho que cuando hace calor, hace calor.

"Me va a permitir un toque personal", le ha dicho Galiana trasladando una frase que le enseñó su padre y que le diferencia, ha dicho, de Ayuso aunque la admire: "Suave en las formas, fuerte en el fondo". Además, ha visto en Ollero "excesos retóricos".

El consejero se ha centrado en las actuaciones para hacer frente al calor en los centros educativos.

Por un lado, ha explicado que en nuevas infraestructuras y grandes ampliaciones se está apostando por una orientación al norte para evitar que los edificios tengan una mayor insolación y se tiene en cuenta que las aulas no estén al sur, dejando esos espacios para pasillos y despachos.

Se suma la aplicación de energías verdes y limpias y principios de eficiencia energética, con instalaciones de aerotermia.

Con respecto a cómo se "priorizan" actuaciones, ha citado la antigüedad de los edificios y auditorías energéticas así como el estado de conservación de los mismos.

Ha relatado cómo se les da todos los años, "a gran parte de los centros, pequeñas cantidades para que, dentro de su capacidad de hacer contratos menores, realicen pequeñas instalaciones de estores o carpinterías metálicas por zonas.

Ha citado una inversión de dos millones y medio en el D'ElHuyar; cubrimiento de la pista deportiva en Santo Domingo de la Calzada, con 250.000 euros; o instalación de cubrimiento de pista polideportiva en el Rey Don García de Nájera.

También, 40.000 euros para la sustitución de ventanas en el Escultor Daniel; 32.000 euros para la sustitución de ventanas en Varea; 30.000 euros en el CEIP San Pío Díaz de Logroño; y sustitución de ventanas en el CEIP Doctor Castroviejo de Logroño o instalación de toldos en el Caballero de la Rosa.

"Pero permítame una reflexión final; lo que ya me ha dejado absolutamente atónito es que cree usted que invertir en la universidad es elitismo", ha dicho reprochando a Ollero un "error de enfoque".

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL PSOE

En la sesión de hoy, además, el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley para pedir que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a realizar, de manera urgente, un estudio de necesidades y una propuesta de mejora de climatización tanto para el invierno como para el verano de los centros educativos públicos.

Junto a esto elaborar un Plan de Climatización con un programa plurianual de diez millones de euros; zonas de sombra en los espacios exteriores de los centros que carezcan de ellos; refugios climáticos disponibles en los mismos; y educación sobre el cambio climático.

"El Gobierno de La Rioja ya trabaja en la adaptación de los centros", ha dicho la 'popular' Pilar Armendáriz para anunciar el voto en contra del PP a esta proposición no de ley asegurando que se están realizando actuaciones "duraderas". Vox no la ha apoyado por no incluir los centros concertados.

La socialista Teresa Villuendas ha lamentado la falta de apoyo (sólo IU ha mostrado su voto a favor): "Ya sé que se han hecho cosas, pero hay que hacer más", ha clamado al PP. Ha insistido en creer que hay que "adaptar" los centros para que sean "seguros y saludables" además de "sostenibles" todo el año.

Galiana ha cerrado el debate para insistir: "Estamos diciendo que estamos actuando" y reprochar al PSOE: "Ustedes están para dar pocas lecciones en esta materia".