Galiana cifra en "tan sólo 22" las plazas de docentes aún por cubrir mientras Ollero (IU) le pide "autocrítica"

El diputado de IU, Carlos Ollero - IU

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha indicado hoy que, "ahora mismo", hay en La Rioja "tan sólo 22 plazas" de docentes "pendientes de cubrir" desde que comenzara el curso, el 9 de septiembre, mientras el diputado de IU Carlos Ollero le ha pedido "autocrítica".

Galiana ha respondido, en el pleno del Parlamento de hoy, a una interpelación de Ollero, que ha mostrado su preocupación por el hecho de que La Rioja sea, según el informe PISA, la segunda región donde el origen social más condiciona el resultado académico.

Para Ollero, la falta de inversión en la educación pública y el refuerzo de la concertada están detrás de un "claro fracaso de las políticas públicas" que, lejos de favorecer la igualdad de oportunidades, hace que "los recursos de cada familia sea uno de los factores que condicionan" el éxito académico.

Como ejemplo, ha acusado a Galiana de centrar sus actuaciones en el entorno de Logroño y dejar de lado la inversión en la capital riojana, en un intento "no competir con la iniciativa privada", dado que es en Logroño, ha dicho, "donde está centrado el interés empresarial".

Ha citado como "agravantes" de la situación el cheque al bachillerato privado; los conciertos; o la zona única de escolarización, reclamando, por un lado, más recursos a la educación pública y, además, alcanzar el siete por ciento del Producto Interior Bruto.

La "realidad sobre el terreno", ha dicho "son aulas provisionales y deficiencias de mantenimiento y climatización", de forma que ha dibujado un inicio de curso con "una profesora interina que se ha incorporado un día antes de las clases, no tiene acceso al Racima y está dando clases en un aula no destinada a su materia".

Galiana ha enarbolado un crecimiento de la Formación Profesional y una reducción de las tasas de interinidad, además del programa de gratuidad de libros de texto y el compromiso de aumentar las ayudas a las familias en el caso de un "hipotético" descenso de las ratios que podría encarecer la matrícula en el primer ciclo de Infantil.

Ha sido la acusación de Ollero de no realizar "ninguna inversión en Logroño" la que ha hecho que Galiana le demuestre, con una enumeración de intervenciones, las actuaciones que se están haciendo en la capital riojana para clamar, ante cada una, "debe ser que no está en Logroño".

Se ha referido al Marqués de Vallejo, con una "inversión sin parangón" de más de treinta millones de euros para el nuevo edificio que se suman a las inversiones en el actual.

También al colegio público de Varea; la reforma en el D'Elhuyar; el Duques de Nájera; Tomás Mingot; los aseos de Infantil en Navarrete el Mudo; licitar el cubrimiento de la pista deportiva en el Batalla de Clavijo; o el Espartero y la Escuela Infantil Carrusel.

Le ha clamado que "nunca en los últimos veinte años ha habido una incorporación tan rápida" del profesorado y le ha espetado a Ollero que no "exagere porque pierde la razón", reprochándole haber cifrado, en una rueda de prensa, en 3.300 los estudiantes que han empezado el curso sin algún profesor. Y lo ha hecho recitando a Marco Fabio Quintiliano.

"En el uso de la hipérbole debe observarse cierta proporción (...). Debemos tener mucho cuidado en considerar hasta dónde podemos llegar exagerando los hechos, porque nuestro auditorio quizá no nos llegaría a creer", ha finalizado.