Galiana destaca la "gestión" de su departamento al inicio del curso escolar frente a las "cortinas de humo" del PSOE

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha destacado la "gestión" realizada por su departamento al inicio del curso escolar 2025-2026 frente a las "cortinas de humo" del PSOE. Precisamente, ésta formación ha acusado a la Consejería de "falta de planificación, de liderazgo y de un desequilibrio en la inversión en los centros públicos y privados, así como de haber llevado a cabo "una gestión bastante deficiente para dar respuesta a las necesidades reales del sistema educativo riojano".

Ha sido a una pregunta planteada por la propia diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Villuendas, acerca de la valoración del Gobierno de La Rioja al inicio del curso escolar 2025-2026.

La parlamentaria socialista ha recordado que el pasado 12 de septiembre, la reina de España, dona Letizia Ortiz, junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría, inauguraron este curso en el nuevo colegio de Rincón de Soto. Un centro "olvidado durante años por el Partido Popular y que ve la luz gracias a un Gobierno de carácter progresista".

A continuación, ha señalado que el inicio del curso escolar viene marcado por la "polémica", con una Consejería que "alardea de devolver la autoridad del profesorado a través del decreto de convivencia, algo que es falso, porque no se puede devolver algo que siempre ha estado ahí, algo que siempre ha permanecido legal" en las leyes educativas.

Para Villuendas, este Decreto "más que un modelo de convivencia, lo que es un modelo de disciplina, de sanción y de control", así como que "en ningún momento en ese decreto se define lo más importante y lo más necesario, que es la convivencia positiva".

A ello, ha unido que el 9 de septiembre, en el IES Sagasta se prohibió el uso del velo islámico "no permitiendo entrar a las niñas, a las alumnas que lo utilizan, al centro educativo". Y en este caso, ha acusado a Galiana de "eludir su responsabilidad en un asunto tan serio y tan grave, generando un problema donde no lo había, alterando la convivencia del alumnado y haciendo caso omiso a los derechos fundamentales que tienen las personas".

Además, la diputada del PSOE ha asegurado que el curso se inició con menos profesores, con el "objetivo exclusivamente de reducir los costes". A estos asuntos, ha unido que la Consejería "no ha respuesta a dos grandes retos, como son el desarrollo de la nueva Formación Profesional, paralizando el nuevo Centro Público de Formación Profesional Integrado de La Laboral, y retrasado el Centro de Formación Profesional Integrado en Calahorra; y también "no ha avanzado en la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil a través del bono".

Finalmente, Villuendas ha asegurado que "iniciamos el curso escolar con 70 millones más para los conciertos educativos y 2.750.000 euros en inversiones en subvención para el bachiller privado".

En su respuesta, Galiana ha insistido en que ha sido un inicio "positivo" del curso escolar, al tiempo que también ha puesto en valor el nuevo centro escolar de Rincón de Soto, si bien ha señalado que fue el mismo en su etapa anterior como consejero "firmé el contrato de redacción del proyecto" y posteriormente el Gobierno anterior, liderado por el PSOE "empezó las obras seis días antes de las elecciones".

Por otra parte, en relación a los interinos, el consejero ha afirmado que "nunca ha habido un número tan bajo de plazas sin cubrir como este septiembre", cifrándolas en 17 con "ocho vacantes de comienzo de curso y nueve sustituciones de diversa índole".

Sobre el Decreto de Convivencia ha apuntado que "el hecho de que estuviera la autoridad pública reconocida en la ley no significa que no sea necesario desarrollarla". Se ha referido, a continuación, a la polémica del uso del velo islámico, señalando que "es un tema de Ley sí o Ley no, convivencia sí o convivencia no, o un tema de autonomía del centro sí o autonomía del centro no".

NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO

No obstante, antes del inicio de las preguntas al Gobierno, en votación secreta, el pleno ha elegido a Concepción Arruga y Adolfo Alonso como nuevos miembros del Consejo Consultivo de La Rioja, en sustitución de Amelia Pascual y de Enrique de la Iglesia.